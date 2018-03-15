Волгоградцы выберут территории, которые надо благоустроить в первую очередь
18 марта жителям Волгоградской области на выбор будет предложено 78 проектов благоустройства общественных территорий в 10 муниципальных образованиях: Волгограде, Волжском, Камышине, Фролово, Михайловке, Урюпинске, Котельниково, Городище,
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