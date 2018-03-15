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16:45 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградцы выберут территории, которые надо благоустроить в первую очередь

18 марта жителям Волгоградской области на выбор будет предложено 78 проектов благоустройства общественных территорий в 10 муниципальных образованиях: Волгограде, Волжском, Камышине, Фролово, Михайловке, Урюпинске, Котельниково, Городище, Калаче-на-Дону, Котово.

Победители народного рейтингового голосования будут реализованы в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» уже в этом году.

По информации регионального комитета ЖКХ и ТЭК, в отборе территорий для благоустройства приняли участие тридцать тысяч жителей региона. Это стало важной составляющей федеральной программы этапа 2018 года. Для муниципалитетов с численностью населения свыше 20 тысяч человек прямое участие граждан в принятии такого решения стало обязательным. Обсуждение с жителями дизайн-проектов уже отобранных для рейтингового голосования территорий проводится во всех городах.

— Сам отбор пройдет 18 марта в специально оборудованных помещениях рядом с избирательными участками. Те проекты, которые не войдут в список первоочередных, будут реализованы в течение пяти лет. На сегодняшний день всеми муниципальными образованиями утверждены муниципальные программы по формированию современной городской среды на 2018−2022 годы, — сообщили в комитете ЖКХ и ТЭК.

Отметим, что задачи по пространственному развитию России были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным во время ежегодного послания Федеральному Собранию. В 2018 году на благоустройство Волгоградской области будет направлено свыше одного миллиарда рублей, из них 508 миллионов поступят из федерального бюджета — регион второй год подряд получает софинансирование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В рамках программы по три миллиона рублей из областного бюджета получат 110 сельских поселений — победителей областного конкурса проектов благоустройства территорий. Он будет проведен комитетом по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области до конца марта 2018 года.

В целом системная работа по благоустройству городов, сельских территорий в соответствии с задачей, поставленной губернатором Андреем Бочаровым, ведется с 2014 года. За это время приведены в порядок более 100 дворовых территорий, реализованы проекты благоустройства на 150 общественных пространствах.

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