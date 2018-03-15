Два рейса из Москвы в Воронеж и обратно на 15 марта отменили
Ранее вылет самолетов «Аэрофлота» дважды откладывали.
Ранее вылет самолетов «Аэрофлота» дважды откладывали.
Самолет SU-9 авиакомпании «Аэрофлот» из московского аэропорта Шереметьево в Воронеж и обратно отменили. Изначально рейс отложили
Рейс «Аэрофлота» из Москвы был запланирован на 10:20. Вначале его отложили на 13:10, затем на 16:10. Причиной стал туман. Соответственно, вылет самолета из Воронежа перенесли с 11:10 на 14:00, а после на 17:00. Потом на
Самолет CRJ200 авиакомпании «Руслайн» должен был прилететь из Москвы в Воронеж в 15:15 и отправиться в Москву (Домодедово) в 16:05. По данным
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