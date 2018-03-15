Два рейса из Москвы в Воронеж и обратно на 15 марта отменили

Источник: РИА "Воронеж"

Самолет SU-9 авиакомпании «Аэрофлот» из московского аэропорта Шереметьево в Воронеж и обратно отменили. Изначально рейс отложили из-за непогоды, причины его отмены неизвестны, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе Воронежского аэропорта. Кроме того, самолет из Москвы в Воронеж и обратно на четверг, 15 марта, отменил «Руслайн».

Рейс «Аэрофлота» из Москвы был запланирован на 10:20. Вначале его отложили на 13:10, затем на 16:10. Причиной стал туман. Соответственно, вылет самолета из Воронежа перенесли с 11:10 на 14:00, а после на 17:00. Потом на онлайн-табло на сайте Воронежского аэропорта появилась информация об отмене рейса.