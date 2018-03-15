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17:41 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Два рейса из Москвы в Воронеж и обратно на 15 марта отменили

Ранее вылет самолетов «Аэрофлота» дважды откладывали.

Источник: РИА "Воронеж"

Самолет SU-9 авиакомпании «Аэрофлот» из московского аэропорта Шереметьево в Воронеж и обратно отменили. Изначально рейс отложили из-за непогоды, причины его отмены неизвестны, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе Воронежского аэропорта. Кроме того, самолет из Москвы в Воронеж и обратно на четверг, 15 марта, отменил «Руслайн».

Рейс «Аэрофлота» из Москвы был запланирован на 10:20. Вначале его отложили на 13:10, затем на 16:10. Причиной стал туман. Соответственно, вылет самолета из Воронежа перенесли с 11:10 на 14:00, а после на 17:00. Потом на онлайн-табло на сайте Воронежского аэропорта появилась информация об отмене рейса.

Самолет CRJ200 авиакомпании «Руслайн» должен был прилететь из Москвы в Воронеж в 15:15 и отправиться в Москву (Домодедово) в 16:05. По данным пресс-службы аэропорта, авиакомпания отменила рейс заранее по неизвестным причинам.

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