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21:32 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В нашем доме появился удивительный сосед

Точнее говоря в доме канадца Лойда Кивинена.

Он открыл занавески утром 3-го марта и увидел, что к его дому направляется рысь. Возможно её привлек запах белок.

Обошлось без происшествий. Одиннадцатикилограмовый котенок (средний вес молодой рыси) отметил свою территорию и через полчаса ушел обратно в лес. А кто-то ещё что-то говорит про медведей на улицах российских городов…

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