В нашем доме появился удивительный сосед
Точнее говоря в доме канадца Лойда Кивинена.
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Точнее говоря в доме канадца Лойда Кивинена.
Он открыл занавески утром 3-го марта и увидел, что к его дому направляется рысь. Возможно её привлек запах белок.
Обошлось без происшествий. Одиннадцатикилограмовый котенок (средний вес молодой рыси) отметил свою территорию и через полчаса ушел обратно в лес. А
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