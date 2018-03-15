В нашем доме появился удивительный сосед

Он открыл занавески утром 3-го марта и увидел, что к его дому направляется рысь. Возможно её привлек запах белок.

Обошлось без происшествий. Одиннадцатикилограмовый котенок (средний вес молодой рыси) отметил свою территорию и через полчаса ушел обратно в лес. А кто-то ещё что-то говорит про медведей на улицах российских городов…