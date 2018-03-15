Весна идет, весне дорогу: в уфимском зверинце проснулись и зашевелились медведи

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Несмотря на непрекращающиеся ночные морозы в Уфе, главные лесные жители, медведи, наконец-то проснулись после долгой зимней спячки.

Мужественные красавцы уже во всю разгуливают по просторным вольерам и греются в теплых лучах солнца. Сейчас в парке Лесоводов Башкирии живут четверо медведиц, годовалый мишка и настоящий красавец 15-летний Потап. Почувствовав теплое солнце, черные носики показались из берлог.

— После сна медведям требуется перестроить свою пищеварительную систему на новый режим, поэтому им не рекомендуется жирная пища, в природе в этот период они едят только растительные корма. Поэтому их кормят яблоками, овощами, хлебом и комбикормом. В день на одного большого медведя уходит несколько ведер еды, — рассказывают сотрудники зверинца. — Не обходятся они и без вкусняшек, которыми их угощают уфимцы.

Придти посмотреть на медведей ранней весной лучше в утренние и обеденные часы, к вечеру, обычно после полдника, они заходят обратно в берлоги. Уфимцы приносят косолапым сладости: сушки, баранки, сахарок.

Некоторые особи животных до сих пор пребывают в царствие Морфея. Например, медведица, так называемая супруга Потапа, еще ни разу не показалась этой весной из берлоги. Все еще дремлет. Сотрудники зверинца пока не знают, ожидается ли у косолапой семьи в этом году пополнение.

Больше всех рад солнечным лучам годовалый мишка, который родился год назад в этом же зверинце. Он уже играется и полноценно питается.

Другая медведица Настёна только носик показала из берлоги. У нее пополнение — сотрудники зверинца приметили у нее несколько сереньких медвежат, которых она вскоре покажет свету.

Стоит отметить, что в прошлом году из-за затянувшейся зимы мишки долго не могли проснуться, что не очень положительно могло сказаться на их здоровье.

Также тёплая погода порадовала остальных животных: волков, рысь, лисиц и верблюда.

— Верблюд очень любит людей и постоянно ждет от них лакомств, — говорят сотрудники. — А еще он большой грязнуля! Только искупаем, через пять минут уже испачкается.