Весна идет, весне дорогу: в уфимском зверинце проснулись и зашевелились медведи
Правда, не все — некоторые особи до сих пор пребывают в царстве Морфея.
Правда, не все — некоторые особи до сих пор пребывают в царстве Морфея.
Несмотря на непрекращающиеся ночные морозы в Уфе, главные лесные жители, медведи,
Мужественные красавцы уже во всю разгуливают по просторным вольерам и греются в теплых лучах солнца. Сейчас в парке Лесоводов Башкирии живут четверо медведиц, годовалый мишка и настоящий красавец 15-летний Потап. Почувствовав теплое солнце, черные носики показались из берлог.
— После сна медведям требуется перестроить свою пищеварительную систему на новый режим, поэтому им не рекомендуется жирная пища, в природе в этот период они едят только растительные корма. Поэтому их кормят яблоками, овощами, хлебом и комбикормом. В день на одного большого медведя уходит несколько ведер еды, — рассказывают сотрудники зверинца. — Не обходятся они и без вкусняшек, которыми их угощают уфимцы.
Придти посмотреть на медведей ранней весной лучше в утренние и обеденные часы, к вечеру, обычно после полдника, они заходят обратно в берлоги. Уфимцы приносят косолапым сладости: сушки, баранки, сахарок.
Некоторые особи животных до сих пор пребывают в царствие Морфея. Например, медведица, так называемая супруга Потапа, еще ни разу не показалась этой весной из берлоги. Все еще дремлет. Сотрудники зверинца пока не знают, ожидается ли у косолапой семьи в этом году пополнение.
Больше всех рад солнечным лучам годовалый мишка, который родился год назад в этом же зверинце. Он уже играется и полноценно питается.
Другая медведица Настёна только носик показала из берлоги. У нее пополнение — сотрудники зверинца приметили у нее несколько сереньких медвежат, которых она вскоре покажет свету.
Стоит отметить, что в прошлом году
Также тёплая погода порадовала остальных животных: волков, рысь, лисиц и верблюда.
— Верблюд очень любит людей и постоянно ждет от них лакомств, — говорят сотрудники. — А еще он большой грязнуля! Только искупаем, через пять минут уже испачкается.
Птицы пока живут в теплом сарайчике, выпускать их в вольеры пока рано.
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