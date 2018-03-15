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17:13 (мск), источник: Водитель Петербурга

МЧС предупреждает о гололеде и ветре в Петербурге и области

В пятницу, 16 марта, в Петербурге и Ленобласти будет морозно, ветрено и скользко.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 41% 754 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Reuters

Как сообщает МЧС, завтра в обоих регионах ожидается облачная с прояснением погода и северо-западный, северный ветер со скоростью 6−11 м/с. На дорогах — гололедица. Ночью выпадет небольшой снег, в отдельных районах области — умеренный, днем местами также ожидается небольшой снег.

Температура воздуха в Петербурге ночью опустится до −11…−13 градусов, днем же ожидается от -5 до -7 градусов. В Ленобласти ночью похолодает до −10…−15 градусов, а местами даже до −17…−20; днем температура составит от -5 до -10 градусов.

Сильный гололед на дорогах и ночные морозы до -20 градусов в Ленобласти обещают и в субботу, 17 марта.

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