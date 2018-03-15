МЧС предупреждает о гололеде и ветре в Петербурге и области
В пятницу, 16 марта, в Петербурге и Ленобласти будет морозно, ветрено и скользко.
В пятницу, 16 марта, в Петербурге и Ленобласти будет морозно, ветрено и скользко.
Как сообщает МЧС, завтра в обоих регионах ожидается облачная с прояснением погода и
Температура воздуха в Петербурге ночью опустится до −11…−13 градусов, днем же ожидается от -5 до -7 градусов. В Ленобласти ночью похолодает до −10…−15 градусов, а местами даже до −17…−20; днем температура составит от -5 до -10 градусов.
Сильный гололед на дорогах и ночные морозы до -20 градусов в Ленобласти обещают и в субботу, 17 марта.
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