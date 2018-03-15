МЧС предупреждает о гололеде и ветре в Петербурге и области

Источник: Reuters

Как сообщает МЧС, завтра в обоих регионах ожидается облачная с прояснением погода и северо-западный, северный ветер со скоростью 6−11 м/с. На дорогах — гололедица. Ночью выпадет небольшой снег, в отдельных районах области — умеренный, днем местами также ожидается небольшой снег.

Температура воздуха в Петербурге ночью опустится до −11…−13 градусов, днем же ожидается от -5 до -7 градусов. В Ленобласти ночью похолодает до −10…−15 градусов, а местами даже до −17…−20; днем температура составит от -5 до -10 градусов.