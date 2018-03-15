Воронежские парки «Орленок» и «Южный» будут реконструировать

В 2018 году в Воронеже будут реконструированы 18 парков и скверов. Об этом рассказал Виталий Шабалатов, врио заместителя председателя областного правительства. Все эти места отдыха попали в программу по созданию комфортной городской среды.

— Три самых масштабных проекта года: окончание реконструкции Советской площади, благоустройство территории у музея «Арсенал», а также создание общественных пространств на улице Димитрова, — отметил Виталий Шабалатов.