Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Острова с карты сотрем»: эксперт о реакции РФ на угрозы Британии
Родственники Скрипаля назвали свою версию отравления
Дочку Пугачевой и Галкина называют будущей «красой Москвы»
Выступление российской фигуристки Трусовой потрясло весь мир
Романтическое фото: нежные объятия Высоцкой и Кончаловского
Почему русские мужчины не нравятся женщинамРусские женщины очень… Нет, не так… ОЧЕНЬ… даже очень-очень-очень недовольны русскими мужчинами.
Ткнули Мэй в ее законы: Сеть поддержала Париж, вступившийся за РФ
Лавров: Британии придется ответить за обман
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4
Subaru анонсировала новый Forester
Эксперт сказал, что ждет корабли США при встрече с «Кинжалом» РФ
США после слов Путина сказали о защите через силу
Романтическое фото: нежные объятия Высоцкой и Кончаловского
Екатерина Андреева занимается флай-йогой на Мальдивах
Мужчина ударился о край стола и чуть не потерял ногу
5 новых способов обезболивания
Кирпичная стена в квартире: 11 аргументов за и против
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
8Венере Милосской сделали протезы
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
17:48 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежские парки «Орленок» и «Южный» будут реконструировать

Сейчас разрабатывается концепция обновления.

В 2018 году в Воронеже будут реконструированы 18 парков и скверов. Об этом рассказал Виталий Шабалатов, врио заместителя председателя областного правительства. Все эти места отдыха попали в программу по созданию комфортной городской среды.

— Три самых масштабных проекта года: окончание реконструкции Советской площади, благоустройство территории у музея «Арсенал», а также создание общественных пространств на улице Димитрова, — отметил Виталий Шабалатов.

Особое внимание будет уделено парку «Южный» — одному из главных общественных пространств Левобережного района. Сейчас разрабатывается концепция его обновления. Кроме того, возможно, уже в этом году начнется реконструкция «Орлёнка». Сейчас тоже идет работа над проектом.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Британский министр обороны советует России "отойти и заткнуться"
Денис Денисов: Вероятность денонсации договора - 50 на 50
США расширили санкции в отношении РФ
США, ФРГ, Британия и Франция сделали заявление по делу Скрипаля
Иллюзионистка переоделась 16 раз за 30 секунд (видео)
Путин: боевики хотели расстрелять заложников с Дубровки у Кремля
Савченко рассказала, кто привел снайперов на Майдан в 2014 году
Памфилова заявила о готовности избирательной системы к выборам
Жена Аршавина возместила «Аэрофлоту» убытки из-за задержки рейса
Спорт
Выше головы? Россиянки удивили, а Кузьмина победила Юрлова-Перхт и Кайшева - в топ-10 в спринте в Норвегии. Где они были раньше?
Авто
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал, что во время службы на территории Германской Демократической Республики ему и Владимиру Путину был выделен один автомобиль на двоих
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
В «Фантастических тварях» обнаружили масштабный киноляп Поклонники серии фильмов и книг о волшебнике Гарри Поттере заявили о киноляпе в трейлере очередного спин-оффа франшизы
Недвижимость
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
В Москве отказались от льготной ипотеки по реновации
Леди
Необычные тренировки, которые предпочитают Сталлоне, Альба, Гагарина и другие звезды Селебрити обычно быстрее всех начинают тестировать новинки из области фитнеса, а потом уже это «уходит в народ»
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь