Воронежские парки «Орленок» и «Южный» будут реконструировать
Сейчас разрабатывается концепция обновления.
Сейчас разрабатывается концепция обновления.
В 2018 году в Воронеже будут реконструированы 18 парков и скверов. Об этом рассказал Виталий Шабалатов, врио заместителя председателя областного правительства. Все эти места отдыха попали в программу по созданию комфортной городской среды.
— Три самых масштабных проекта года: окончание реконструкции Советской площади, благоустройство территории у музея «Арсенал», а также создание общественных пространств на улице Димитрова, — отметил Виталий Шабалатов.
Особое внимание будет уделено парку «Южный» — одному из главных общественных пространств Левобережного района. Сейчас разрабатывается концепция его обновления. Кроме того, возможно, уже в этом году начнется реконструкция «Орлёнка». Сейчас тоже идет работа над проектом.
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