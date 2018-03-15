В Янтарном за зиму променад на полметра засыпало песком
В Янтарном за зиму на пляжи во время сильных штормов нанесло полметра песка. Так, самый большой пляж в области стал еще больше. Власти даже организовали работы по расчистке променада.
В Янтарном за зиму на пляжи во время сильных штормов нанесло полметра песка. Так, самый большой пляж в области стал еще больше. Власти даже организовали работы по расчистке променада.
«Янтарный, зима закончилась, разгребаем променад, ищем прогулочные дорожки по gps-координатам», — пишет глава Янтарного Алексей Заливатский на своей страничке в Facebook и отмечает: «Кому-то песка не хватает, у нас его в избытке».
К расчистке дорожек привлекли
Традиционная уборка займет около недели.
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