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17:28 (мск), источник: Комсомольская правда

В Янтарном за зиму променад на полметра засыпало песком

В Янтарном за зиму на пляжи во время сильных штормов нанесло полметра песка. Так, самый большой пляж в области стал еще больше. Власти даже организовали работы по расчистке променада.

«Янтарный, зима закончилась, разгребаем променад, ищем прогулочные дорожки по gps-координатам», — пишет глава Янтарного Алексей Заливатский на своей страничке в Facebook и отмечает: «Кому-то песка не хватает, у нас его в избытке».

К расчистке дорожек привлекли мини-экскаватор и десяток человек.

Традиционная уборка займет около недели.

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