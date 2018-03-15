В КНИТУ-КХТИ выбрали нового ректора
Им стал Сергей Юшко.
Им стал Сергей Юшко.
В Казанском национальном исследовательском технологическом университете — КАИ, в четверг, 15 марта, выбирали ректора.
Напомним, с июня 2017 года исполняющим обязанности был Сергей Юшко — бывший генеральный директор технопарка «Идея».
Помимо него на этот пост претендовали декан факультета энергонасыщенных материалов и изделий Владимир Петров и заведующий кафедрой дизайна Венера Хамматова. Но победу одержал Сергей Юшко.
Напомним,
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