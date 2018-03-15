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17:43 (мск), источник: Популярная механика

Послушайте первую запись вулканического грома

Ученым впервые удалось записать звук грома, сопровождающий разряд молнии в облаке пепла, которое поднялось во время извержения вулкана.

Молнии в облаках вулканического пепла возникают довольно часто, однако феномен вулканического грома, хоть и был предсказан, ранее никто не наблюдал: звуки, если они и возникают, заглушаются общим грохотом извержения. Однако группе американских вулканологов, в течение нескольких лет наблюдавших за вулканом Богослов на Алеутских островах удалось записать инфра- и ультразвуковые волны, порожденные молнией во время извержений 2017 года (в июне и в мае). В обоих случаях звук грома доходил до микрофонов ученых уже после того, как само извержение стихало.

Низкочастотный гул — это звуки извержения, а потрескивание — звук вулканического грома, ускоренный в 10 раз.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сеть звукозаписывающих устройств располагалась в 60 километрах от вулкана. Отделить раскаты грома от звуков, сопровождающих извержение ученые смогли, установив источники звуковых волн: гром возникал намного выше, чем грохот камнепада и акустические колебания, порожденные сейсмической активностью. Амплитуда и частота записанных звуков коррелировала с временем возникновения молний. Исследование опубликовано в Geophysical Research Letters.

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