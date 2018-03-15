Послушайте первую запись вулканического грома

Молнии в облаках вулканического пепла возникают довольно часто, однако феномен вулканического грома, хоть и был предсказан, ранее никто не наблюдал: звуки, если они и возникают, заглушаются общим грохотом извержения. Однако группе американских вулканологов, в течение нескольких лет наблюдавших за вулканом Богослов на Алеутских островах удалось записать инфра- и ультразвуковые волны, порожденные молнией во время извержений 2017 года (в июне и в мае). В обоих случаях звук грома доходил до микрофонов ученых уже после того, как само извержение стихало.