Челябинская область догоняет Питер в культурном рейтинге

Общий объём финансирования материально-технической базы учреждений культуры за три года увеличился с 49,9 миллионов рублей в 2015 году до 198,7 миллионов рублей в 2017 году. Нам удалось завершить строительство Карабашской школы искусств, отремонтировать Народный дом в Кыштыме. Мы получили федеральные субсидии на ремонты домов культуры, на поддержку театров, обновление кинозалов.

министр культуры области Алексей Бетехтин