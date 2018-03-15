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17:35 (мск), источник: РИА Крым

Поклонская проведет экскурсию по Ливадийскому дворцу

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар — РИА Новости Крым. Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская намерена 19 мая, на следующий день после годовщины рождения последнего российского императора Николая II, провести для всех желающих экскурсию по его летней резиденции — Ливадийскому дворцу. Об этом парламентарий сообщила РИА Новости Крым.

Источник: РИА "Новости"

«Я хотела бы организовать личную экскурсию, когда я буду в роли экскурсовода, в Ливадийском дворце, людей провести по нему, лично рассказать о достопримечательностях, — пояснила она. — Надеюсь, что смогу рассказать и ответить на все вопросы (об истории объекта — ред.)».

Кроме того, парламентарий рассказала, что в этот день в Симферополе и Ялте предполагается провести праздничные концерты. «Мы планируем организовать концерты в Крыму. Надеюсь, что все получится», — сказала она, добавив, что ожидается участие отечественных артистов.

Ливадийский дворец, находящийся на берегу Черного моря в 3 км от Ялты, был построен в 1909—1911 годах по заказу российского императора Николая II, являлся его летней резиденцией. В феврале 1945 года он стал местом исторической встречи лидеров стран антигитлеровской коалиции СССР, США и Великобритании: Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля.

В июне 2017 года по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря и при активной поддержке Таврической духовной семинарии в Крестовоздвиженской дворцовой церкви семьи Романовых открыли Древлехранилище (музей) памяти семьи Николая II.

Последний российский император Николай II (Николай Александрович Романов) родился 18 мая (6 мая по старому стилю) 1868 года в Царском Селе (ныне — город Пушкин Санкт-Петербурга).

В полночь 15 (2 по старому стилю) марта 1917 года в салон-вагоне императорского поезда, стоявшего на путях у железнодорожного вокзала Пскова, Николай II подписал акт отречения от престола, передав власть своему брату, великому князю Михаилу Александровичу, который корону не принял. В ночь на 17 (4 по старому) июля 1918 года Николай II, царица, пятеро их детей: дочери — Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия, сын — цесаревич, наследник престола Алексей и несколько приближенных (всего 11 человек), были без суда и следствия расстреляны.

В 2000 году РПЦ канонизировала Николай II и членов его семьи.

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