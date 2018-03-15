Поклонская проведет экскурсию по Ливадийскому дворцу

Источник: РИА "Новости"

«Я хотела бы организовать личную экскурсию, когда я буду в роли экскурсовода, в Ливадийском дворце, людей провести по нему, лично рассказать о достопримечательностях, — пояснила она. — Надеюсь, что смогу рассказать и ответить на все вопросы (об истории объекта — ред.)».

Кроме того, парламентарий рассказала, что в этот день в Симферополе и Ялте предполагается провести праздничные концерты. «Мы планируем организовать концерты в Крыму. Надеюсь, что все получится», — сказала она, добавив, что ожидается участие отечественных артистов.

Ливадийский дворец, находящийся на берегу Черного моря в 3 км от Ялты, был построен в 1909—1911 годах по заказу российского императора Николая II, являлся его летней резиденцией. В феврале 1945 года он стал местом исторической встречи лидеров стран антигитлеровской коалиции СССР, США и Великобритании: Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля.

В июне 2017 года по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря и при активной поддержке Таврической духовной семинарии в Крестовоздвиженской дворцовой церкви семьи Романовых открыли Древлехранилище (музей) памяти семьи Николая II.

Последний российский император Николай II (Николай Александрович Романов) родился 18 мая (6 мая по старому стилю) 1868 года в Царском Селе (ныне — город Пушкин Санкт-Петербурга).

В полночь 15 (2 по старому стилю) марта 1917 года в салон-вагоне императорского поезда, стоявшего на путях у железнодорожного вокзала Пскова, Николай II подписал акт отречения от престола, передав власть своему брату, великому князю Михаилу Александровичу, который корону не принял. В ночь на 17 (4 по старому) июля 1918 года Николай II, царица, пятеро их детей: дочери — Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия, сын — цесаревич, наследник престола Алексей и несколько приближенных (всего 11 человек), были без суда и следствия расстреляны.