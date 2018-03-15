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17:32 (мск), источник: Sputnik

В Узбекистане водители смогут оформлять ДТП без вызова гаишников

Участники аварии смогут самостоятельно задокументировать факт дорожно-транспортного происшествия с тем, чтобы в дальнейшем обратиться в страховую компанию за получением возмещения.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Узбекистане прорабатывается вопрос по внедрению упрощенной системы оформления ДТП или так называемого «европротокола», сообщает корреспондент Sputnik.

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Европротокол подразумевает оформление документов о ДТП без вызова инспекторов УБДД. Участники аварии смогут самостоятельно задокументировать факт дорожно-транспортного происшествия с тем, чтобы в дальнейшем обратиться в страховую компанию за получением возмещения, и оперативно разъехаться, не создавая заторов на дороге.

«Нам поручено изучить этот вопрос и внести свои предложения по внедрению этой системы на основе международного опыта», — сообщил Sputnik директор Фонда гарантирования выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств Латиф Зокиров.

Напомним, что закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» был принят в апреле 2008 года. В нём оговаривается, что владелец должен застраховать авто не позднее, чем через 10 дней с момента получения права на владение транспортным средством. Договор обязательного страхования заключается сроком на один год.

Страховые компании Узбекистана предлагают два вида автострахования: ОСАГО (обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) и Каско.

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