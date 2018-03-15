В Узбекистане водители смогут оформлять ДТП без вызова гаишников
Участники аварии смогут самостоятельно задокументировать факт
Участники аварии смогут самостоятельно задокументировать факт
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Узбекистане прорабатывается вопрос по внедрению упрощенной системы оформления ДТП или так называемого «европротокола», сообщает корреспондент Sputnik.
Европротокол подразумевает оформление документов о ДТП без вызова инспекторов УБДД. Участники аварии смогут самостоятельно задокументировать факт
«Нам поручено изучить этот вопрос и внести свои предложения по внедрению этой системы на основе международного опыта», — сообщил Sputnik директор Фонда гарантирования выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств Латиф Зокиров.
Напомним, что закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» был принят в апреле 2008 года. В нём оговаривается, что владелец должен застраховать авто не позднее, чем через 10 дней с момента получения права на владение транспортным средством. Договор обязательного страхования заключается сроком на один год.
Страховые компании Узбекистана предлагают два вида автострахования: ОСАГО (обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) и Каско.
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