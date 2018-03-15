На трамвайной линии к стадиону «Самара Арена» началось тестовое движение

Источник: Volga News

Официальные лица проехали по всей линии, осмотрели платформы конечной остановки трамвая около стадиона. «Протяженность трамвайных путей от улицы Ташкентской до разворотного кольца, построенных в рамках подготовки к ЧМ-2018, составляет 4,4 км. Кроме того, здесь построен первый в Самаре трамвайный путепровод тоннельного типа», — рассказал Владимир Василенко.

Напомним, работы по строительству трамвайной ветки до «Самара Арены» начались в мае 2017 года, ввод в эксплуатацию новой линии в полном объеме запланирован на апрель 2018 года. Планируется, что на период чемпионата трамваи будут следовать к стадиону с площади Урицкого по ул. Галактионовской, пр. Ленина, ул. Ново-Садовой и ул. Ташкентской. Время в пути составит 52 минуты.

«Рассчитываем, что во время чемпионата трамваи станут основным видом транспорта для выезда болельщиков со стадиона. В дни матчей мы планируем обслуживать 14−15 тыс. человек», — сообщил Владимир Василенко.