Обезглавленный Голливуд. Яркие примеры сексистской рекламы

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В последнее время все только и говорят, что о гендерном неравенстве. Но эту тему еще в 2016 году подняла американская комедийная актриса Марсия Бельски. Вот уже несколько лет она ведет проект под названием «Обезглавленный Голливуд», в рамках которого показывает примеры сексистской рекламы.

Как утверждает Марсия (и подтверждает это своими постами) очень часто в рекламе изображаются только «самые привлекательные» части тела женщины — грудь, попа, ноги.

А вот голова намеренно не попадает в кадр, чтобы «оставлять простор для фантазии».

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