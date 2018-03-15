Обезглавленный Голливуд. Яркие примеры сексистской рекламы

В последнее время все только и говорят, что о гендерном неравенстве. Но эту тему еще в 2016 году подняла американская комедийная актриса Марсия Бельски. Вот уже несколько лет она ведет проект под названием «Обезглавленный Голливуд», в рамках которого показывает примеры сексистской рекламы.
Как утверждает Марсия (и подтверждает это своими постами) очень часто в рекламе изображаются только «самые привлекательные» части тела женщины — грудь, попа, ноги.
А вот голова намеренно не попадает в кадр, чтобы «оставлять простор для фантазии».
Да что мы вам рассказываем — смотрите сами.
По словам Бельски, Голливуду предстоит пройти долгий путь, чтобы достичь гендерного равенства, но начать стоит хотя бы с того, чтобы изображать женщин целиком.
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