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17:59 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Обезглавленный Голливуд. Яркие примеры сексистской рекламы

То, что мы всегда видели, но предпочитали не замечать.

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В последнее время все только и говорят, что о гендерном неравенстве. Но эту тему еще в 2016 году подняла американская комедийная актриса Марсия Бельски. Вот уже несколько лет она ведет проект под названием «Обезглавленный Голливуд», в рамках которого показывает примеры сексистской рекламы.

Как утверждает Марсия (и подтверждает это своими постами) очень часто в рекламе изображаются только «самые привлекательные» части тела женщины — грудь, попа, ноги.

А вот голова намеренно не попадает в кадр, чтобы «оставлять простор для фантазии».

Да что мы вам рассказываем — смотрите сами.

Афиша к фильму 1992 года “Смерть ей к лицу” (в котором, кстати, снялась известная своими феминистическим взглядами Мэрил Стрип)
Движение «Обезглавленный Голливуд» показывает, как часто женщины обесцениваются на плакатах фильмов

По словам Бельски, Голливуду предстоит пройти долгий путь, чтобы достичь гендерного равенства, но начать стоит хотя бы с того, чтобы изображать женщин целиком.

Поздравляю с годовщиной самый яркий пример «Обезглавленного Голливуда», который я когда-либо находила
Обезглавленная женщина в литературе
Знаменитая реклама BMW
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