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19:22 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже на 2 дня запретили парковку на улице 25 Октября

Машины нельзя оставлять возле здания «Ростелекома».

Источник: РИА "Воронеж"

Парковку на участке улицы 25 Октября запретят на два дня, сообщила пресс-служба администрации Воронежа. Оставлять машины возле здания «Ростелекома» нельзя будет с 12:00 пятницы, 17 марта, до 12:00 понедельника, 19 марта.

Запрет на парковку ввели на участке улицы 25 Октября от проспекта Революции до улицы Пятницкого. Меру ввели по просьбе директора воронежского филиала ОАО «Ростелеком».

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