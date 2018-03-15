В Воронеже на 2 дня запретили парковку на улице 25 Октября

Парковку на участке улицы 25 Октября запретят на два дня, сообщила пресс-служба администрации Воронежа. Оставлять машины возле здания «Ростелекома» нельзя будет с 12:00 пятницы, 17 марта, до 12:00 понедельника, 19 марта.