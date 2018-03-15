В Воронеже на 2 дня запретили парковку на улице 25 Октября
Машины нельзя оставлять возле здания «Ростелекома».
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Машины нельзя оставлять возле здания «Ростелекома».
Парковку на участке улицы 25 Октября запретят на два дня, сообщила
Запрет на парковку ввели на участке улицы 25 Октября от проспекта Революции до улицы Пятницкого. Меру ввели по просьбе директора воронежского филиала ОАО «Ростелеком».
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.