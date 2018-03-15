Более 50 тысяч нижегородцев посетило каток на Рождественской этой зимой

Работа первого в Нижнем Новгороде катка с искусственным льдом под открытым небом продлилась с декабря по март. За три месяца каток посетили более 50 тысяч горожан. Об этом сообщает пресс-служба Центра региональных политических и социальных проектов.



Технология поддержания искусственного льда на катке обеспечивалась при помощи инновационной технологии айс-матов. Для охлаждения поверхности катка подложка льда выполнена в виде гибких резиновых трубок, соединенных между собой, по которым передается хладагент. Инициатором проекта выступила администрация Нижнего Новгорода.



«Для нашего города каток с подобной технологией стал первым. Проект удалось организовать в очень сжатые сроки благодаря тому, что все департаменты городской администрации сработали слаженно и эффективно. Представители бизнеса также поддержали нас. Проект был реализован полностью на спонсорские деньги», — отметил Виктор Афонин, директор департамента организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации.



Каток стал площадкой не только для катания на коньках. За время работы катка на Рождественской нижегородцы смогли посетить более 40 мероприятий: на льду отмечали Масленицу, День всех влюбленных, Старый Новый год, Татьянин день и другие праздничные даты прошедшей зимы. Также каток на улице Рождественской стал местом проведения мастер-классов для юных фигуристов и хоккеистов.



По словам Виктора Афонина, следующей зимой искусственный лед снова зальют на Рождественской, а возможно, и на других городских площадках.

