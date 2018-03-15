Более 50 тысяч нижегородцев посетило каток на Рождественской этой зимой
Первый городской каток с искусственным льдом завершил работу.
Первый городской каток с искусственным льдом завершил работу.
Работа первого в Нижнем Новгороде катка с искусственным льдом под открытым небом продлилась с декабря по март. За три месяца каток посетили более 50 тысяч горожан. Об этом сообщает
Технология поддержания искусственного льда на катке обеспечивалась при помощи инновационной технологии
«Для нашего города каток с подобной технологией стал первым. Проект удалось организовать в очень сжатые сроки благодаря тому, что все департаменты городской администрации сработали слаженно и эффективно. Представители бизнеса также поддержали нас. Проект был реализован полностью на спонсорские деньги», — отметил Виктор Афонин, директор департамента
Каток стал площадкой не только для катания на коньках. За время работы катка на Рождественской нижегородцы смогли посетить более 40 мероприятий: на льду отмечали Масленицу, День всех влюбленных, Старый Новый год, Татьянин день и другие праздничные даты прошедшей зимы. Также каток на улице Рождественской стал местом проведения
По словам Виктора Афонина, следующей зимой искусственный лед снова зальют на Рождественской, а возможно, и на других городских площадках.
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