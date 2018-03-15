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19:11 (мск), источник: Newsroom24.ru

Более 50 тысяч нижегородцев посетило каток на Рождественской этой зимой

Первый городской каток с искусственным льдом завершил работу.

Работа первого в Нижнем Новгороде катка с искусственным льдом под открытым небом продлилась с декабря по март. За три месяца каток посетили более 50 тысяч горожан. Об этом сообщает пресс-служба Центра региональных политических и социальных проектов.

Технология поддержания искусственного льда на катке обеспечивалась при помощи инновационной технологии айс-матов. Для охлаждения поверхности катка подложка льда выполнена в виде гибких резиновых трубок, соединенных между собой, по которым передается хладагент. Инициатором проекта выступила администрация Нижнего Новгорода.

«Для нашего города каток с подобной технологией стал первым. Проект удалось организовать в очень сжатые сроки благодаря тому, что все департаменты городской администрации сработали слаженно и эффективно. Представители бизнеса также поддержали нас. Проект был реализован полностью на спонсорские деньги», — отметил Виктор Афонин, директор департамента организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации.

Каток стал площадкой не только для катания на коньках. За время работы катка на Рождественской нижегородцы смогли посетить более 40 мероприятий: на льду отмечали Масленицу, День всех влюбленных, Старый Новый год, Татьянин день и другие праздничные даты прошедшей зимы. Также каток на улице Рождественской стал местом проведения мастер-классов для юных фигуристов и хоккеистов.

По словам Виктора Афонина, следующей зимой искусственный лед снова зальют на Рождественской, а возможно, и на других городских площадках.

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