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18:23 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Модный оверсайз. Как фото-тролли издеваются над звездами (фото)

Пара минут в фотошопе — и любой желающий может превратиться в настоящего фэшн-гуру.

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Вот уже несколько сезонов подряд дизайнеры испытывают терпение модников, заставляя их носить огромные мешковатые вещи, на несколько размеров больше положенного. Знаменитости эту тенденцию поддерживают и щеголяют перед папарацци в гигантских куртках, пиджаках и брюках.

Мода модой, но порой это выглядит так нелепо, что не удивительно появление на просторах Сети троллей, которые с помощью фотошопа высмеивают звезд и модные тренды.

Пожалуй, самым ярким из таких шутников оказалась 16-летняя гавайская девушка по имени Майя. Она создала Instagram-аккаунт itsmaysmemes, в котором публикует забавные снимки знаменитостей в нереально огромной одежде. И ее старания уже оценили более 27 тысяч человек, подписавшихся на блог.

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А вот пользователь Instagrama под ником luxormotor решил заняться нереально огромной обувью, которую он ловко добавляет к звездным нарядам.

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