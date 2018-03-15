Модный оверсайз. Как фото-тролли издеваются над звездами (фото)
Пара минут в фотошопе — и любой желающий может превратиться в настоящего
Пара минут в фотошопе — и любой желающий может превратиться в настоящего
Вот уже несколько сезонов подряд дизайнеры испытывают терпение модников, заставляя их носить огромные мешковатые вещи, на несколько размеров больше положенного. Знаменитости эту тенденцию поддерживают и щеголяют перед папарацци в гигантских куртках, пиджаках и брюках.
Мода модой, но порой это выглядит так нелепо, что не удивительно появление на просторах Сети троллей, которые с помощью фотошопа высмеивают звезд и модные тренды.
Пожалуй, самым ярким из таких шутников оказалась 16-летняя гавайская девушка по имени Майя. Она создала
А вот пользователь Instagrama под ником luxormotor решил заняться нереально огромной обувью, которую он ловко добавляет к звездным нарядам.
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