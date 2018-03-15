Названы самые дорогие города мира

При составлении списка за основу был взят уровень жизни в Нью-Йорке. В десятку наиболее дорогостоящих мест для проживания, помимо Сингапура, включены Париж, Цюрих, Гонконг, Осло, Женева, Сеул, Копенгаген, Тель-Авив и Сидней.

Всего в рейтинг вошли 133 города мира. Самыми недорогими для жизни местами оказались Дамаск, Каракас и Алма-Ата.

Москва и Санкт-Петербург за 2017 год поднялись в рейтинге на шесть позиций и заняли 12 и 14 места соответственно. По данным аналитиков, причиной этого стало укрепление рубля, пишет ТАСС.