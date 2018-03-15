Названы самые дорогие города мира
Сингапур в пятый раз подряд возглавил рейтинг самых дорогих для жизни городов мира. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на The Economist Group, которая занимается созданием рейтинга.
Сингапур в пятый раз подряд возглавил рейтинг самых дорогих для жизни городов мира. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на The Economist Group, которая занимается созданием рейтинга.
При составлении списка за основу был взят уровень жизни в
Всего в рейтинг вошли 133 города мира. Самыми недорогими для жизни местами оказались Дамаск, Каракас и
Москва и
Составители рейтинга также пояснили причины, почему в топ-10 не вошел ни один американский город —
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