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18:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы самые дорогие города мира

Сингапур в пятый раз подряд возглавил рейтинг самых дорогих для жизни городов мира. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на The Economist Group, которая занимается созданием рейтинга.

При составлении списка за основу был взят уровень жизни в Нью-Йорке. В десятку наиболее дорогостоящих мест для проживания, помимо Сингапура, включены Париж, Цюрих, Гонконг, Осло, Женева, Сеул, Копенгаген, Тель-Авив и Сидней.

Всего в рейтинг вошли 133 города мира. Самыми недорогими для жизни местами оказались Дамаск, Каракас и Алма-Ата.

Москва и Санкт-Петербург за 2017 год поднялись в рейтинге на шесть позиций и заняли 12 и 14 места соответственно. По данным аналитиков, причиной этого стало укрепление рубля, пишет ТАСС.

Составители рейтинга также пояснили причины, почему в топ-10 не вошел ни один американский город — Нью-Йорк и Лос-Анджелес оказались на 13 и 14 местах соответственно, хотя в прошлогоднем рейтинге занимали девятое и 11 места. По их оценке, это связано с падением курса доллара.

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