Королева Великобритании разрешила принцу Гарри жениться на Меган Маркл

Как констатирует The Daily Mail, когда монарх направила аналогичное письмо в преддверии свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон, она назвала будущую герцогиню Кембриджскую «верной и любимой». В случае с невестой принца Гарри она ограничилась полным именем Маркл.
Согласно акту о престолонаследии Великобритании, последняя редакция которого была принята в 2013 году, первые шесть человек, претендующие на трон, должны получить согласие Королевы. В противном случае Гарри и его будущие наследники лишились бы даже теоретического шанса возглавить британскую монархию.
Свадьба принца Гарри, который в данный момент является пятым в очереди наследников престола Соединённого королевства, намечена на 19 мая 2018 года.
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