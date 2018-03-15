Королева Великобритании разрешила принцу Гарри жениться на Меган Маркл

Источник: Reuters

Читайте также Как вести себя на королевской свадьбе и не ударить в грязь лицом

Как констатирует The Daily Mail, когда монарх направила аналогичное письмо в преддверии свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон, она назвала будущую герцогиню Кембриджскую «верной и любимой». В случае с невестой принца Гарри она ограничилась полным именем Маркл.

Согласно акту о престолонаследии Великобритании, последняя редакция которого была принята в 2013 году, первые шесть человек, претендующие на трон, должны получить согласие Королевы. В противном случае Гарри и его будущие наследники лишились бы даже теоретического шанса возглавить британскую монархию.