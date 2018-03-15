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18:47 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Мгновенная карма. Парень «поймал» свою девушку с другим и сделал на их фоне селфи

И, конечно же, опубликовал фото в Twitter.

Неожиданно закончилась дружеская вечеринка для 20-летнего аргентинца Мариана Николаса. Совершенно случайно он заметил в толпе свою девушку, которая самозабвенно целовалась с другим. Недолго думая, Николас подсел к парочке и сделал с ними селфи (они этого даже не заметили). А потом — просто ушел.

Конечно же, фото-доказательство измены попало в Twitter и моментально стало вирусным, собрав за пару дней около 70 тысяч лайков.

После того, как правда открылась, изменщица попросила у Николаса прощения, отметив, что в тот вечер была сильно пьяна. Несмотря на просьбы сохранить отношения, молодой человек решил двигаться дальше и искать себе другую возлюбленную.

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