Мгновенная карма. Парень «поймал» свою девушку с другим и сделал на их фоне селфи

Неожиданно закончилась дружеская вечеринка для 20-летнего аргентинца Мариана Николаса. Совершенно случайно он заметил в толпе свою девушку, которая самозабвенно целовалась с другим. Недолго думая, Николас подсел к парочке и сделал с ними селфи (они этого даже не заметили). А потом — просто ушел.

Конечно же, фото-доказательство измены попало в Twitter и моментально стало вирусным, собрав за пару дней около 70 тысяч лайков.