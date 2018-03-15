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19:14 (мск), источник: ТАСС

Путин: реализация проектов молодых специалистов поможет успешному развитию страны

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Реализация проектов молодых специалистов поможет успешному развитию страны. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая перед участниками форума «Россия — страна возможностей», в котором принимают участие молодые предприниматели, управленцы, волонтеры и специалисты в различных отраслях экономики.

Источник: AP 2018

Президент отметил, что на форуме собрались люди разных возрастов и направлений деятельности, которых объединяет нечто общее — «вы все талантливые, деятельные, интересные, замечательные люди, вы прошли через испытания различными конкурсами, фестивалями, и добились результата».

«И таких людей у нас в стране очень много — от Калининграда до Камчатки, от Мурманска и Архангельска до Сочи и Севастополя. Страна заинтересована в успехе каждого из вас, потому что из успехов каждого будет складываться успех нашей родины», — заявил Путин.

Выразив уверенность в том, что все участники форума способны реализовать свои планы и идеи, «для того чтобы зажечь дополнительный внутренний двигатель в сердце каждого», обратился к залу с вопросом: «А ты сможешь?» «Я смогу», — хором прокричали ответ участники форума. «Другого ответа в этой аудитории трудно было и ожидать, — отметил Путин. — Россия ждет и очень хочет, чтобы каждый из вас смог реализовать все свои планы и начинания, творческие задумки». Он добавил, что «если это произойдет, то будет развиваться и страна, она будет устремлена в будущее, будет успешной, будет страной, которой все мы будем гордиться».

В завершении своей речи Путин вновь обратился к аудитории: «Мы обеспечим ее будущее, и мы сделаем это вместе. Да?» «Да!» — в один голос ответили собравшиеся в зале.

Справка
«Россия – страна возможностей»: как это работаетНа XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который прошел в Сочи в конце октября, первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко представил платформу «Россия — страна возможностей», создание которой было санкционировано лично президентом Путиным. Подробно рассказываем о входящих в нее проектах.
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