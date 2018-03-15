Путин: реализация проектов молодых специалистов поможет успешному развитию страны

Президент отметил, что на форуме собрались люди разных возрастов и направлений деятельности, которых объединяет нечто общее — «вы все талантливые, деятельные, интересные, замечательные люди, вы прошли через испытания различными конкурсами, фестивалями, и добились результата».
«И таких людей у нас в стране очень много — от Калининграда до Камчатки, от Мурманска и Архангельска до Сочи и Севастополя. Страна заинтересована в успехе каждого из вас, потому что из успехов каждого будет складываться успех нашей родины», — заявил Путин.
Выразив уверенность в том, что все участники форума способны реализовать свои планы и идеи, «для того чтобы зажечь дополнительный внутренний двигатель в сердце каждого», обратился к залу с вопросом: «А ты сможешь?» «Я смогу», — хором прокричали ответ участники форума. «Другого ответа в этой аудитории трудно было и ожидать, — отметил Путин. — Россия ждет и очень хочет, чтобы каждый из вас смог реализовать все свои планы и начинания, творческие задумки». Он добавил, что «если это произойдет, то будет развиваться и страна, она будет устремлена в будущее, будет успешной, будет страной, которой все мы будем гордиться».
В завершении своей речи Путин вновь обратился к аудитории: «Мы обеспечим ее будущее, и мы сделаем это вместе. Да?» «Да!» — в один голос ответили собравшиеся в зале.
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