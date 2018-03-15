Путин: реализация проектов молодых специалистов поможет успешному развитию страны

«И таких людей у нас в стране очень много — от Калининграда до Камчатки, от Мурманска и Архангельска до Сочи и Севастополя. Страна заинтересована в успехе каждого из вас, потому что из успехов каждого будет складываться успех нашей родины», — заявил Путин.

«И таких людей у нас в стране очень много — от Калининграда до Камчатки, от Мурманска и Архангельска до Сочи и Севастополя. Страна заинтересована в успехе каждого из вас, потому что из успехов каждого будет складываться успех нашей родины», — заявил Путин.

Выразив уверенность в том, что все участники форума способны реализовать свои планы и идеи, «для того чтобы зажечь дополнительный внутренний двигатель в сердце каждого», обратился к залу с вопросом: «А ты сможешь?» «Я смогу», — хором прокричали ответ участники форума. «Другого ответа в этой аудитории трудно было и ожидать, — отметил Путин. — Россия ждет и очень хочет, чтобы каждый из вас смог реализовать все свои планы и начинания, творческие задумки». Он добавил, что «если это произойдет, то будет развиваться и страна, она будет устремлена в будущее, будет успешной, будет страной, которой все мы будем гордиться».