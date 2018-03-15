Ученые рассказали о сходстве между курами и археоптериксами

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Палеонтологи во Франции установили, что археоптериксы были похожи на современных летающих птиц. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Nature.

Специалисты пришли к выводу о сходстве археоптериксов с курами в результате изучения ископаемых животных при помощи ускорителя частиц. Крылья археоптериксов позволяли им взлетать в воздух на непродолжительное время в случае опасности. Именно так делают куры, фазаны и их дикие предки, крылья которых не приспособлены к длительным перелетам, сообщает телеканал «360».

По мнению специалистов, это свидетельствует о том, что обитатели Земли научились летать на несколько десятков миллионов лет раньше, чем было принято считать раньше. В настоящее время не установлено, как именно древние птицы поднимались в воздух, поскольку строение их крыльев не позволяло им летать, как современным пернатым.

Ранее портал iz.ru сообщал, что австралийские ученые научились определять пол и возраст ворон по их карканью.