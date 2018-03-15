Баян Алагузова поделилась секретами красоты и молодости

Казахстанским продюсером Баян Алагузовой восхищаются многие. Ведь в свои 44 она по-прежнему много работает, добивается желаемых целей и всегда прекрасно выглядит. Такой результат — не магия, а конкретные принципы ухода за собой, которых Баян придерживается на протяжении 25 лет. Во-первых — правильное питание, обязательно небольшими порциями. При этом, знаменитость не держит специальных диет. Главное — во всем чувствовать меру. Правило второе — употребление большого количества воды.

«Ни соков, ни чаев, ничего другого, ни тем более с газом. Воды должно быть не менее двух литров в день. Желательно теплой, буквально 36.6», — советует Баян.