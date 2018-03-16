МЧС предупредило жителей Воронежской области о гололедице и снегопаде

Источник: РИА "Воронеж"

МЧС по Воронежской области объявило штормовое предупреждение из-за непогоды. Сильные осадки в виде снега, мокрого снега и гололед ожидается в пятницу, 16 марта.

Спасатели предупредили о налипании мокрого снега. Также ночью и утром пятницы обещают туман, на дорогах гололедица. Ветер до 10 м/с, а температура воздуха днем будет -4 градуса.

При ухудшении погоды жителей попросили соблюдать меры безопасности. По возможности нужно ограничить выход на улицу во время непогоды. Автолюбителям советуют перед поездкой нужно изучить прогноз погоды. В гололед нужно внимательно следить за дорогой. Жителям порекомендовали надевать малоскользящую обувь.