МЧС предупредило жителей Воронежской области о гололедице и снегопаде
Также возможно налипание мокрого снега.
Также возможно налипание мокрого снега.
МЧС по Воронежской области объявило штормовое предупреждение
Спасатели предупредили о налипании мокрого снега. Также ночью и утром пятницы обещают туман, на дорогах гололедица. Ветер до 10 м/с, а температура воздуха днем будет -4 градуса.
При ухудшении погоды жителей попросили соблюдать меры безопасности. По возможности нужно ограничить выход на улицу во время непогоды. Автолюбителям советуют перед поездкой нужно изучить прогноз погоды. В гололед нужно внимательно следить за дорогой. Жителям порекомендовали надевать малоскользящую обувь.
В случае ЧП нужно звонить по телефонам 101, 112 или телефону доверия МЧС 277 99 00.
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