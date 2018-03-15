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20:01 (мск), источник: Комсомольская правда

Гигантская улитка белорусского художника попала в мировой рейтинг

Мастер заснял на камеру как работа создавалась шаг за шагом.

Источник: Комсомольская правда

Работа художника Дениса Ходаса, признанная лучшей авторитетным онлайн-изданием StreetArt360 находится в Островецком районе, на малой родине молодого человека. А валун, который собственно и стал «холстом» для стрит-проекта много лет лежал в начале агрогородка Подольцы — центра сельского совета.

В сентябре 2017 года председатель сельсовета обратился к художнику с просьбой «украсить» валун. А Ходос, посмотрев на камень, решил, что будет идеальным «вписать» здесь улитку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Затем фотография этого сельского арт-объекта оказалась в соцсетях, в сообществах граффитистов, а там, видимо, ее и приметили редакторы StreetArt360.

«Подольская улитка» стала лучшей февральской работой.

Денису Ходасу 31 год, он родился и вырос в Островце, закончил художественный колледж в Бобруйске, а затем — БГУ. Сейчас талантливый художник живет в Минске, выполняет художественную роспись на заказ.

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