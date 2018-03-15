Гигантская улитка белорусского художника попала в мировой рейтинг
Мастер заснял на камеру как работа создавалась шаг за шагом.
Мастер заснял на камеру как работа создавалась шаг за шагом.
Работа художника Дениса Ходаса, признанная лучшей авторитетным
В сентябре 2017 года председатель сельсовета обратился к художнику с просьбой «украсить» валун. А Ходос, посмотрев на камень, решил, что будет идеальным «вписать» здесь улитку.
Затем фотография этого сельского
«Подольская улитка» стала лучшей февральской работой.
Денису Ходасу 31 год, он родился и вырос в Островце, закончил художественный колледж в Бобруйске, а затем — БГУ. Сейчас талантливый художник живет в Минске, выполняет художественную роспись на заказ.
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