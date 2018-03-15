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20:09 (мск), источник: Sputniknews.kz

Полицейские нашли пропавшую девочку в Алматы

Девочка, о пропаже которой в соцсети заявила ее мама, нашлась на улице.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 15 мар — Sputnik. В Алматы стражи порядка нашли пропавшую девочку, сообщила Sputnik Казахстан официальный представитель департамента внутренних дел Салтанат Азирбек.

Девочку полицейские обнаружили в районе пересечения проспекта Абая и улицы Саина.

«Она жива и здорова, ее доставили в районное УВД, где передадут матери», — сообщила Азирбек.

Ранее о пропаже девочки в соцсети сообщила ее мать Юлия Мельник. Позже она поблагодарила всех неравнодушных граждан.

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