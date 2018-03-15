Полицейские нашли пропавшую девочку в Алматы
Девочка, о пропаже которой в соцсети заявила ее мама, нашлась на улице.
Девочка, о пропаже которой в соцсети заявила ее мама, нашлась на улице.
АСТАНА, 15 мар — Sputnik. В Алматы стражи порядка нашли пропавшую девочку, сообщила Sputnik Казахстан официальный представитель департамента внутренних дел Салтанат Азирбек.
Девочку полицейские обнаружили в районе пересечения проспекта Абая и улицы Саина.
«Она жива и здорова, ее доставили в районное УВД, где передадут матери», — сообщила Азирбек.
Ранее о пропаже девочки в соцсети сообщила ее мать Юлия Мельник. Позже она поблагодарила всех неравнодушных граждан.
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