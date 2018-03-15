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21:30 (мск), источник: Newtimes.kz

В топ-5 самых дешевых городов мира вошел казахстанский мегаполис

Самым дешевым городом в мире в 2018 году стала столица Сирии Дамаск. Об этом говорится в результатах исследования The Economist Intelligence Unit, передает РИА Новости.

Источник: Newtimes.kz

При составлении списка исследователи взяли за основу уровень жизни в Нью-Йорке. Казахстанский мегаполис Алматы занимает третью строчку рейтинга.

В пятерку самых дешевых городов также вошли Каракас (Венесуэла), Лагос (Нигерия) и Бангалор (Индия).

Топ самых дорогих городов возглавил Сингапур. Затем расположились Париж, Цюрих, Гонконг и Осло.

Ранее консалтинговая компания Juniper Research в совместном исследовании с Intel назвала двадцать самых развитых городов. В этом списке Сингапур также занял первое место.

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