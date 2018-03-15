В топ-5 самых дешевых городов мира вошел казахстанский мегаполис

В топ-5 самых дешевых городов мира вошел казахстанский мегаполис

Самым дешевым городом в мире в 2018 году стала столица Сирии Дамаск. Об этом говорится в результатах исследования The Economist Intelligence Unit, передает РИА Новости.