В топ-5 самых дешевых городов мира вошел казахстанский мегаполис
Самым дешевым городом в мире в 2018 году стала столица Сирии Дамаск. Об этом говорится в результатах исследования The Economist Intelligence Unit, передает РИА Новости.
Самым дешевым городом в мире в 2018 году стала столица Сирии Дамаск. Об этом говорится в результатах исследования The Economist Intelligence Unit, передает РИА Новости.
При составлении списка исследователи взяли за основу уровень жизни в
В пятерку самых дешевых городов также вошли Каракас (Венесуэла), Лагос (Нигерия) и Бангалор (Индия).
Топ самых дорогих городов возглавил Сингапур. Затем расположились Париж, Цюрих, Гонконг и Осло.
Ранее консалтинговая компания Juniper Research в совместном исследовании с Intel назвала двадцать самых развитых городов. В этом списке Сингапур также занял первое место.
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