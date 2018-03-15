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22:26 (мск), источник: Газета.Ру

Поцелуй Кэти Перри стал поводом для скандала

Поцелуй певицы Кэти Перри стал поводом для скандала в США, сообщает The Independent.

Источник: AFP 2018

Инцидент произошел во время шоу American Idol, где исполнительница входит в состав жюри.

Перри поцеловала одного из участников, музыканта Бенджамина Глэйза. Как оказалось, от неожиданного поступка Перри он испытал дискомфорт.

По словам 20-летнего Глэйза, если бы сначала певица спросила его разрешения, то он ответил бы отказом, поскольку хочет, чтобы его первый поцелуй был особенным.

Музыкант добавил, что не считает произошедшее харассментом. «Но я вырос в консервативной семье, и я сразу испытал дискомфорт», — подчеркнул Глэйз.

Эта история вызвала бурное обсуждение в СМИ и соцсетях. Начинающий артист был вынужден вновь прокомментировать ситуацию. Он сказал, что не жалуется из-за поцелуя и что для него большая честь быть частью American Idol.

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