Поцелуй Кэти Перри стал поводом для скандала
Поцелуй певицы Кэти Перри стал поводом для скандала в США, сообщает The Independent.
Поцелуй певицы Кэти Перри стал поводом для скандала в США, сообщает The Independent.
Инцидент произошел во время шоу American Idol, где исполнительница входит в состав жюри.
Перри поцеловала одного из участников, музыканта Бенджамина Глэйза. Как оказалось, от неожиданного поступка Перри он испытал дискомфорт.
По словам 20-летнего Глэйза, если бы сначала певица спросила его разрешения, то он ответил бы отказом, поскольку хочет, чтобы его первый поцелуй был особенным.
Музыкант добавил, что не считает произошедшее харассментом. «Но я вырос в консервативной семье, и я сразу испытал дискомфорт», — подчеркнул Глэйз.
Эта история вызвала бурное обсуждение в СМИ и соцсетях. Начинающий артист был вынужден вновь прокомментировать ситуацию. Он сказал, что не жалуется
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