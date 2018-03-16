Пластик в бутилированной воде: ВОЗ начинает расследование

Для тестирования ученые использовали специальный краситель, который прилипает к микрочастицам пластика | Источник: Русская служба Би-би-си

Всемирная организация здравоохранения намерена изучить потенциальные риски содержания микрочастиц пластика в бутилированой питьевой воде.

В ходе крупнейшего расследования, проведенного журналистской организацией Orb Media, был проанализирован химический состав бутилированной воды крупнейших мировых брендов — в общей сложности 250 бутылок из девяти стран. Почти во всех бутылках обнаружили частицы пластика.

Тестирование проводили в Университете штата Нью-Йорк, в городе Фредония.

«Мы находили [пластик] в одной бутылке за другой», — рассказала Би-би-си профессор химии Шерри Мейсон, проводившая анализ.

Дело не в том, чтобы указать на конкретные марки. Исследование показало, что это относится ко всем. Шерри Мейсон Профессор химии

«Пластик стал одним из самых распространенных материалов, которые мы используем. Теперь он проникает в воду и в другие простейшие продукты, которые мы употребляем», — утверждает она.

Сегодня не доказано, что микрочастицы пластика способны навредить здоровью даже при регулярном приеме внутрь, но эффект от их употребления до конца еще не изучен.

Частицы пластика (желтые фрагменты) становятся ясно видны после фильтрации | Источник: ORB MEDIA

В развивающихся странах, где вода из-под крана может быть непригодной для питья, эксперты по-прежнему советуют употреблять воду из пластиковых бутылок.

«Показатели, которые мы получили, не катастрофические, но вызывают озабоченность», — говорит профессор Мейсон.

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Журналисты связались с компаниями, производящими воду разных марок, — представители всех фирм заявили, что их продукт соответствует высочайшим стандартам качества и чистоты.

Также в нескольких компаниях отметили, что сегодня даже в развитых странах отсутствуют санитарные нормы допустимого уровня содержания микрочастиц пластика в воде и не разработаны универсальные процедуры тестирования по этому параметру.

В прошлом году в ходе похожего исследования группа ученых под руководством Шерри Мейсон нашла микрочастицы пластика в водопроводной воде, морепродуктах, пиве, морской воде и даже в воздухе.

Последнее исследование вышло на фоне растущего интереса к загрязнению пластиком, который подогрел в том числе фильм Би-би-си «Голубая планета», где ведущий, сэр Дэвид Аттенборо, говорит о загрязнении океанов нашей планеты пластмассовым мусором.

В ходе последнего исследования Мейсон была протестирована вода 11 марок, купленная в странах c высокой плотностью населения или с высокими показателями потребления бутилированной воды.

Тестировали как воду, которую производят транснациональные компании, так и продукцию лидеров местных рынков.

Какую воду тестировали

Международные марки воды:

Aquafina

Dasani

Evian

Nestle

Pure

Life

San Pellegrino

Лидеры национальных рынков:

Aqua (Индонезия)

Bisleri (Индия)

Epura (Мексика)

Gerolsteiner (Германия)

Minalba (Бразилия)

Wahaha (Китай)

Чтобы исключить риск загрязнения образцов, покупку и доставку воды снимали на видео. Некоторые образцы заказали в США по интернету из-за океана.

Воду тестировали с помощью специального красителя Nile Red, этот метод был недавно разработан британскими учеными, чтобы быстро выявлять наличие пластика в морской воде.

Краска покрывает микрочастицы пластика, после чего они начинают светиться под лучами света из определенной части спектра.

Профессор Мейсон и ее коллеги пропустили окрашенную воду через специальный фильтр, а затем посчитали количество частиц пластика, размер которых превышал 100 микрон, то есть среднюю толщину человеческого волоса.

После этого те частицы пластика, размер которых позволял работать с ними отдельно, проанализировали на спектрометре, чтобы убедиться, что это действительно пластик, и определить его конкретную разновидность.

Частиц размером меньше 100 микрон (вплоть до 6,5 микрон), было намного больше — в среднем около 314 на литр. Их считали, пользуясь методом, изобретенным астрономами для подсчета звезд в ночном небе.

Природу этих частиц определить точно было невозможно, но можно предположить, что это тоже пластик, говорит профессор Мейсон.

Несмотря на то что краситель Red Nile может прилипать не только к пластику, но и, например, к частицам раковин и водорослей, вряд ли подобные фрагменты могли присутствовать в бутилированной воде.

Источник: Русская служба Би-би-си

Так как научная работа Мейсон еще не прошла стандартный процесс рецензирования научным сообществом и публикации в научном журнале, Би-би-си обратилась к экспертам с просьбой прокомментировать результаты исследования.

Доктор Эндрю Майерс из Университета Восточной Англии, одним из первых применивший метод тестирования на пластик с помощью красителя Red Nile, назвал работу Мейсон примером высококлассной аналитической химии, а полученные ею результаты — достаточно консервативной оценкой масштабов проблемы.

Майкл Уокер, консультант Британского правительственного управления по химии и член совета основателей Агентства пищевых стандартов, заявил, что работа проведена добросовестно, и одобрил применение красителя.

Оба ученых обратили внимание на то, что частицы размером меньше 100 микрон не были однозначно идентифицированы как пластик, но согласились, что они скорее всего являются пластиком.

Довольно очевидный вопрос — откуда в воде берется пластик?

Учитывая содержание в образцах полипропилена, из которого делают крышки бутылок, можно предположить, что частицы пластика падают в бутылку при открывании.

Источник: Русская служба Би-би-си

Чтобы убедиться, что пластик не попадал в воду в ходе самого тестирования, Мейсон также исследовала «холостые» образцы, проверив на пластик ацетон, которым разводили краску, и дистиллированную воду, которой мыли лабораторную посуду.

И там и там пластик нашли в весьма незначительных количествах. Ученые полагают, что он попал в воду и ацетон из воздуха. Окончательные результаты были скорректированы с учетом этой погрешности.

Ученых удивил разброс результатов: в 17 из 259 протестированных бутылок воды пластмассы не нашли вообще. В остальных пластик содержался в разных количествах — уровень его содержания менялся даже в разных бутылках воды одной и той же марки.

В некоторых бутылках нашли по несколько тысяч частиц пластмассы, большинство из которых имели размер меньше 100 микрон. В других бутылках из той же упаковки пластика почти не было.

Профессор Мейсон проводит уже не первое исследование того, как пластик проникает во все сферы нашей жизни | Источник: Русская служба Би-би-си

Би-би-си удалось получить комментарии по поводу исследования Мейсон почти у всех ведущих производителей воды, к которым мы обратились.

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В Nestle заявили, что уже два года самостоятельно проводят тестирование на микрочастицы пластмассы в своей воде и пока не находили в ней ничего значительнее «остаточных следов». Представитель компании отметил, что в ходе своего исследования Мейсон пропустила важные процедуры, которые помогают избежать «ложных положительных результатов». Однако компания предложила Мейсон и Orb Media сравнить методы.

В Gerolsteiner также говорят, что уже несколько лет проводят тесты на микрочастицы пластика и что результаты до сих пор показывали уровень «значительно ниже максимально допустимого», предписанного фармацевтическим компаниям. В фирме заявили, что не понимают, как профессору Мейсон удалось получить такие результаты.

Впрочем, в компании согласны, что микрочастицы пластмассы сегодня «присутствуют во всем», поэтому «возможность того, что они попадут в продукт из воздуха или из упаковки при бутилировании, полностью исключить нельзя».

В Coca-Cola заявили, что стандарты их компании — одни из самых строгих в индустрии. На заводах, по словам представителя компании, применяется «многоступенчатый процесс фильтрации». Но и там признали, что микрочастицы пластмассы «кажется, присутствуют везде — даже в тщательно очищенных продуктах можно найти их в незначительном количестве».

В Danone заявили, что не могут прокомментировать исследование, так как им не вполне ясна методология, однако отметили, что их собственные пластиковые бутылки одобрены регуляторами для хранения пищевых продуктов.

В компании указали, что регулятивных норм по содержанию микрочастиц пластика не существует, как и научного консенсуса об эффективном методе тестирования, а также сослались на другое (куда менее объемное) исследование, проведенное в Германии в прошлом году: тогда в бутилированной воде тоже обнаружили пластик, но в незначительном количестве.

PepsiCo заявила, что выпускаемая ею вода Aquafina проходит строжайшие меры санитарного контроля, подвергается фильтрации и другим процедурам, которые обеспечивают ее безопасность.

В заявлении компании говорится, что область науки, исследующая микропластики, находится на начальном этапе своего развития и требует сотрудничества многих заинтересованных отраслей, дальнейшего научного анализа и исследований, которые проходят проверку на разных уровнях.