Иван Ургант посоветовал искать причины челябинского смога в детсадах

Иван Ургант заявил, что неслучайно второй раз обращается к теме смога над Челябинском, так как положение в городе «ужасное», а затем с нескрываемым сарказмом начал рассказывать о ситуации вокруг Дворца спорта. Ведущий рассказал, что, видимо, работники прокуратуры объехали все заводы и нигде не нашли недостатков — мол, где-то у заводов даже «дачи надо ставить», а вот Дворец спорта и является источником загрязнения.