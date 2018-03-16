В Алматы полиция переведена на усиленный вариант несения службы

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 16 мар — Sputnik. В канун празднования «Наурыз Мейрамы» полиция Алматы усилила охрану общественного порядка.

С 15 по 17-е марта включительно полицейские переведены на усиленный вариант несения службы. Также объявлено о проведении оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок».

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«В частности, согласно специальному плану, на улицах города, а именно в округе массового скопления граждан и увеселительных заведений, усилено полицейское патрулирование. В целях повышения плотности нарядов обеспечено перекрытие дополнительных маршрутов патрулирования и постов за счет привлечения личного состава других подразделений полиции», — сообщила официальный представитель алматинской полиции Салтанат Азирбек.

Дополнительно силами оперативных служб полиции проводятся мероприятия на рынках и торговых точках города, с целью выявления и задержания лиц, занимающихся кражами чужого имущества, вымогательством, скупкой краденого и другими противоправными действиями.

Параллельно представители миграционной службы в эти дни проведут работу по выявлению фактов нарушения иностранными гражданами миграционного законодательства нашего государства.