Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер режиссер фильмов «Соломенная шляпка» и «Мэри Поппинс»
Что сделает с вами коварный грипп этой весной
Вместо пятого ребенка ливанская семья получила шестерняшек
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Николай Басков показал, как выглядит его мама
Знаменитый археолог подделывал свои «открытия»Джеймс Меллаарт известен тем, что открыл поселение, которому 9000 лет
Родственники Скрипаля назвали свою версию отравления
Китай отреагировал на обвинение Мэй в адрес России
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4
Subaru анонсировала новый Forester
Самбурская показала позу «для поиска мужа» - СМИ
Янукович в просьбе Путину: Украина на пороге войны
Николай Басков показал, как выглядит его мама
Вышедший из комы Алексей Янин возвращается к нормальной жизни
Мужчина ударился о край стола и чуть не потерял ногу
5 новых способов обезболивания
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
00:16 (мск), источник: Sputniknews.kz

В Алматы полиция переведена на усиленный вариант несения службы

В городе проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок».

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 16 мар — Sputnik. В канун празднования «Наурыз Мейрамы» полиция Алматы усилила охрану общественного порядка.

С 15 по 17-е марта включительно полицейские переведены на усиленный вариант несения службы. Также объявлено о проведении оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок».

Читайте также
Байбек рассказал о намерении изменить облик Алматы

«В частности, согласно специальному плану, на улицах города, а именно в округе массового скопления граждан и увеселительных заведений, усилено полицейское патрулирование. В целях повышения плотности нарядов обеспечено перекрытие дополнительных маршрутов патрулирования и постов за счет привлечения личного состава других подразделений полиции», — сообщила официальный представитель алматинской полиции Салтанат Азирбек.

Дополнительно силами оперативных служб полиции проводятся мероприятия на рынках и торговых точках города, с целью выявления и задержания лиц, занимающихся кражами чужого имущества, вымогательством, скупкой краденого и другими противоправными действиями.

Параллельно представители миграционной службы в эти дни проведут работу по выявлению фактов нарушения иностранными гражданами миграционного законодательства нашего государства.

Вместе с тем, в полиции дополнили, что в период ОПМ сотрудниками криминальной полиции будут осуществлены розыскные мероприятия по лицам, находящимся в розыске, установлению местонахождения без вести пропавших граждан, а также розыску похищенного и угнанного автотранспорта.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Путин процитировал слова Назарбаева про трон
Курсанта Военного института осудили за убийство в Петропавловске
США расширили санкции в отношении РФ
США, ФРГ, Британия и Франция сделали заявление по делу Скрипаля
Путин призвал избирателей не уклоняться от участия в выборах
Савченко появилась в Раде с оружием
Поцелуй Кэти Перри стал поводом для скандала
В Майами рухнул пешеходный мост
Собчак и Гудков объявили о создании Партии перемен
Спорт
«Зенит»: одного Лунева для победы мало Команда из Санкт-Петербурга не сумела победить «Лейпциг» в ответном матче и выбыла из Лиги Европы
Авто
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал, что во время службы на территории Германской Демократической Республики ему и Владимиру Путину был выделен один автомобиль на двоих
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Безруков, Путин, Машков: сотни людей простились с Табаковым На траурном мероприятии собрались многие поклонники таланта легендарного артиста — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
В Москве отказались от льготной ипотеки по реновации
Леди
Необычные тренировки, которые предпочитают Сталлоне, Альба, Гагарина и другие звезды Селебрити обычно быстрее всех начинают тестировать новинки из области фитнеса, а потом уже это «уходит в народ»
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь