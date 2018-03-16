«Они в сто лет женятся». Репортаж об исследовании долгожителей Азербайджана
Пожилые люди из этой
Пожилые люди из этой
Есть такой анекдот про кавказских горцев. Журналист приходит к 120-летнему дедушке. «Вы пьёте?» — «Каждый день». — «Курите?» — «Конечно». — «А что с женщинами?» — «В десятый раз женат». — «Но почему?!» — «Иначе я вообще никогда не умру!» Это юмор, но в целом так и есть — люди на Кавказе действительно живут долго, хотя отдельные старики дымят, а некоторые не прочь и выпить на праздниках. В бывшей советской республике Азербайджан на 10 млн населения насчитывается 838 (!) человек, перешагнувших 100-летний рубеж. Многие из них активны, не жалуются на здоровье, до сих пор (!) занимаются работой по дому, ухаживают за скотом и… вступают в брак. Как в нашем мире можно сохранить здоровье до глубокой старости, разбирался обозреватель «АиФ».
Ровесник Наполеона
— Существует популярное мнение — высоко в горах люди могут прожить целый век. Однако подобная информация никем не подтверждена, — объясняет директор Института физиологии Азербайджана, доктор биологических наук, профессор Улдуз Гашимова. — Чемпионы долголетия у нас обитают скорее в предгорьях — в Ленкоранском и Лерикском районах, а также в Нагорном Карабахе.
Даже старики, ставшие беженцами вследствие войны, сейчас демонстрируют удивительное здоровье, хотя им пришлось сменить многое — и стиль жизни, и питание, и воду.
В любой стране имеются так называемые голубые зоны, где люди живут дольше всех, как правило, это сельские районы. Самые низкие значения долгожительства в Азербайджане отмечены в Апшероне (предместье Баку. — Авт.) — это район интенсивной добычи нефти, что отражается на качестве окружающей среды. Отмеренный природой предел жизни человека — 110−120 лет: его может достигнуть каждый, но лишь при соблюдении определённых условий.
Старейший гражданин Азербайджана на данный момент (имеется в виду подтверждённый возраст) — 108-летняя Васма Мамедова из Ленкорани. В советское время был широко известен случай Ширали Муслимова — пастуха из Лерикского района, который якобы прожил 168 лет и умер в 1973 г. (то есть теоретически помнил ещё времена Наполеона), однако документами его долголетие доказать не смогли. Как рассказывает профессор Улдуз Гашимова, зачастую паспортный возраст стариков завышен: после определённого времени старые люди склонны прибавлять себе годы. Скажем, ему исполнилось 90 лет, а он скажет — 95: на Кавказе чем старше, тем больше уважения к «аксакалу» («седобородому»). Именно поэтому Институт физиологии работает только с доказанными долгожителями, используя специальные опросники — о датах, возрасте детей, памятных для региона исторических событиях.
«Просто не завидуйте»
День стандартного азербайджанского долгожителя в «районах долголетия» экзотикой не блещет. Как правило, люди в деревне ложатся спать очень рано — в 9, самое позднее — в 10 вечера, и в 5−6 утра они уже на ногах. Работают весь день — убираются в доме, ухаживают за скотиной, вскапывают огород.
Прогулки по 5 километров для 90-летних стариков — норма, дедушки и бабушки Азербайджана обожают ходить в гости. Едят традиционную и свежую еду — рис, овощи, баранину, никогда не переедают, воду берут из родников.
Как подчёркивают в Институте физиологии, качество воды крайне важно для здоровья и долголетия. Перед сном долгожители обязательно употребляют молочные продукты — катык (азербайджанская разновидность кефира), простоквашу, мацони. В отличие от жителей мегаполисов местные старики вообще не задумываются — полезная это еда или нет. Они просто едят то, что было принято у их родителей.
В Москве и других городах гуру здорового образа жизни учат — для долголетия ты должен часами заниматься в
— Эти люди потрясающе спокойны, — говорит
У долгожителей философское отношение к жизни. Они никому не завидуют. Мой отец дожил до 102 лет, он не ругался и не злился.
Ему в семье говорят: соседи приобрели новый холодильник, давай купим ещё лучше. А он — к чему в долги влезать? Поживём и со старым. В Баку, Москве,
Баран на балконе
Пожалуй, один из самых главных моментов — среди долгожителей Азербайджана нет одиноких. Старики пользуются уважением в своей семье, окружены любовью и заботой. Никто не чувствует себя забытым. У них постоянно спрашивают совета, их мнением интересуются.
Да и обижаться им не на кого — бабушек и дедушек всерьёз уважают, они желанные гости на любых семейных торжествах. «Если человек перестаёт быть востребованным, он быстро умирает, — разводят руками в Институте физиологии. — Хорошее настроение и позитив в старости попросту необходимы».
Под конец беседы я спрашиваю сотрудников института: а как быть городскому населению?
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