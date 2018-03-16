«Они в сто лет женятся». Репортаж об исследовании долгожителей Азербайджана

Источник: РИА "Новости"

Есть такой анекдот про кавказских горцев. Журналист приходит к 120-летнему дедушке. «Вы пьёте?» — «Каждый день». — «Курите?» — «Конечно». — «А что с женщинами?» — «В десятый раз женат». — «Но почему?!» — «Иначе я вообще никогда не умру!» Это юмор, но в целом так и есть — люди на Кавказе действительно живут долго, хотя отдельные старики дымят, а некоторые не прочь и выпить на праздниках. В бывшей советской республике Азербайджан на 10 млн населения насчитывается 838 (!) человек, перешагнувших 100-летний рубеж. Многие из них активны, не жалуются на здоровье, до сих пор (!) занимаются работой по дому, ухаживают за скотом и… вступают в брак. Как в нашем мире можно сохранить здоровье до глубокой старости, разбирался обозреватель «АиФ».

Ровесник Наполеона

— Существует популярное мнение — высоко в горах люди могут прожить целый век. Однако подобная информация никем не подтверждена, — объясняет директор Института физиологии Азербайд­жана, доктор биологических наук, профессор Улдуз Гашимова. — Чемпионы долголетия у нас обитают скорее в предгорьях — в Ленкоранском и Лерикском районах, а также в Нагорном Карабахе.

Даже старики, ставшие беженцами вследствие войны, сейчас демонст­рируют удивительное здоровье, хотя им пришлось сменить многое — и стиль жизни, и питание, и воду.

В любой стране имеются так называемые голубые зоны, где люди живут дольше всех, как правило, это сельские районы. Самые низкие значения долгожительства в Азербайджане отмечены в Апшероне (предместье Баку. — Авт.) — это район интенсивной добычи нефти, что отражается на качестве окружающей среды. Отмеренный природой предел жизни человека — 110−120 лет: его может достигнуть каждый, но лишь при соблюдении определённых условий.

Старейший житель Азербайджана - 108-летняя Васма Мамедова. | Источник: Институт физиологии академии наук Азербайджана

Старейший гражданин Азербайджана на данный момент (имеется в виду подтверждённый возраст) — 108-летняя Васма Мамедова из Ленкорани. В советское время был широко известен случай Ширали Муслимова — пастуха из Лерикского района, который якобы прожил 168 лет и умер в 1973 г. (то есть теоретически помнил ещё времена Наполеона), однако документами его долголетие доказать не смогли. Как рассказывает профессор Улдуз Гашимова, зачастую паспортный возраст стариков завышен: после определённого времени старые люди склонны прибавлять себе годы. Скажем, ему исполнилось 90 лет, а он скажет — 95: на Кавказе чем старше, тем больше уважения к «аксакалу» («седобородому»). Именно по­этому Институт физиологии работает только с доказанными долгожителями, используя специальные опросники — о датах, возрасте детей, памятных для региона исторических событиях.

«Просто не завидуйте»

День стандартного азербайджанского долгожителя в «районах долголетия» экзотикой не блещет. Как правило, люди в деревне ложатся спать очень рано — в 9, самое позднее — в 10 вечера, и в 5−6 утра они уже на ногах. Работают весь день — убираются в доме, ухаживают за скотиной, вскапывают огород.

При этом они не перетруждаются, работа им именно что в удовольствие, «аксакалы» не выматываются «до нуля», как жители больших городов.

Прогулки по 5 километров для 90-летних стариков — норма, дедушки и бабушки Азербайджана обожают ходить в гости. Едят традиционную и свежую еду — рис, овощи, баранину, никогда не переедают, воду берут из родников.

Как подчёркивают в Институте физиологии, качест­во воды крайне важно для здоровья и долголетия. Перед сном долгожители обязательно употребляют молочные продукты — катык (азербайджанская разновидность кефира), простоквашу, мацони. В отличие от жителей мегаполисов местные старики вообще не задумываются — полезная это еда или нет. Они просто едят то, что было принято у их родителей.

В Москве и других городах гуру здорового образа жизни учат — для долголетия ты должен часами заниматься в фитнес-центре, есть только экологически чистую солому, выращенную на склонах Альп. Однако эти старики жуют мясо, не занимаются спортом и спокойно доживают до ста лет. Среди мужчин-долгожителей имеются заядлые курильщики — большинство из них ветераны Великой Отечественной, а на фронте без курева было сложно. Правда, в ход идёт не фабричный табак, а собственноручно выращенный. От алкоголя полного отказа нет — на праздниках старики позволяют себе выпить. Только женщины к спиртному не прикасаются.

— Эти люди потрясающе спокойны, — говорит член-корреспондент Академии наук Азербайджана 86-летний Рафик Касимов. — Современные обитатели городов слишком нервные. Я сам такое видел — разобьёт стакан человек и плачет, чуть ли не волосы на себе рвёт.

У долгожителей философское отношение к жизни. Они никому не завидуют. Мой отец дожил до 102 лет, он не ругался и не злился.

Ему в семье говорят: соседи приобрели новый холодильник, давай купим ещё лучше. А он — к чему в долги влезать? Поживём и со старым. В Баку, Москве, Нью-Йорке люди с ума сходят, чтобы окружить себя предметами роскоши. Зачем? Когда у долгожителей умирает близкий человек, они хоронят его с уважением. Но не терзают себя: ведь это не вернёт покойного, тебе будет только хуже. Повторные браки там норма — ни мужчина без женщины, ни женщина без мужчины не остаются. Даже в сто лет женятся! К врачам обращаются редко, у них ни одного случая болезни Альцгеймера, всё в порядке с сердцем, старческого слабоумия тоже нет. Мой отец от гриппа лечился так: выйдет на мороз, окатит себя ледяной водой, чаю с малиной выпьет — и больше не болеет. Повторять его метод я не советую, однако сейчас человек пару раз чихнёт и сразу пьёт антибиотик. Глупо.

Анастасия Казакова, 94 года. | Источник: Институт физиологии академии наук Азербайджана

Баран на балконе

Пожалуй, один из самых главных моментов — среди долгожителей Азербайджана нет одиноких. Старики пользуются уважением в своей семье, окружены любовью и заботой. Никто не чувствует себя забытым. У них постоянно спрашивают совета, их мнением интересуются.

Среди тех, кто перешагнул столетний рубеж, отсутствуют озлобленные и ворчливые люди.

Да и обижаться им не на кого — бабушек и дедушек всерьёз уважают, они желанные гости на любых семейных торжествах. «Если человек перестаёт быть востребованным, он быстро умирает, — разводят руками в Институте физиологии. — Хорошее настроение и позитив в старости по­просту необходимы».

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Под конец беседы я спрашиваю сотрудников института: а как быть городскому населению? Мы-то барана на балконе не заведём и овощи-фрукты в ванной не вырастим. «Не экономьте на качестве еды и воды, — советует профессор Улдуз Гашимова. — Понятно, сейчас кризис и у всех плохо с день­гами, но лучше уж сэкономить на чём-то другом, например на одежде. Побольше двигайтесь, ездите на работу не на машине, а на общественном транспорте. Изменить образ жизни можно и в 60 лет, это не так трудно, как вы думаете. Постарайтесь почаще бывать в хорошем настроении. Задумайтесь, честное слово, неужели так всё у вас плохо?» Да, чистая правда. Кроме того, ведь относиться к пожилым родителям с уважением и почётом могут многие из нас. Задумайтесь.