Некоторые приморские осужденные получают квартиры
Приморским осужденным, оставшимся без родителей, сотрудники группы социальной защиты оказывают помощь в вопросах получения квартир, об этом DEITA. RU сообщили в
Приморским осужденным, оставшимся без родителей, сотрудники группы социальной защиты оказывают помощь в вопросах получения квартир, об этом DEITA. RU сообщили в
На сегодняшний день в КП-37 находятся 12
Отмечается, что помощь осужденным оказывается не только в сфере получения жилья, но и в вопросах пенсионного и социального обеспечения, в восстановлении социально полезных связей, в подготовке к освобождению, в трудовом и бытовом устройстве.
Таисия Масина.
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