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03:14 (мск), источник: ДЕЙТА

Некоторые приморские осужденные получают квартиры

Приморским осужденным, оставшимся без родителей, сотрудники группы социальной защиты оказывают помощь в вопросах получения квартир, об этом DEITA. RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по региону.

Источник: ДЕЙТА

На сегодняшний день в КП-37 находятся 12 осужденных-сирот. Одному из них уже вручены ключи от квартиры, в которую он сможет въехать сразу же после освобождения. Пока же ему предоставили возможность в сопровождении сотрудников ознакомиться с полученным жильем.

Отмечается, что помощь осужденным оказывается не только в сфере получения жилья, но и в вопросах пенсионного и социального обеспечения, в восстановлении социально полезных связей, в подготовке к освобождению, в трудовом и бытовом устройстве.

Таисия Масина.

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