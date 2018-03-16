Некоторые приморские осужденные получают квартиры

На сегодняшний день в КП-37 находятся 12 осужденных-сирот. Одному из них уже вручены ключи от квартиры, в которую он сможет въехать сразу же после освобождения. Пока же ему предоставили возможность в сопровождении сотрудников ознакомиться с полученным жильем.