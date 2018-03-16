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01:36 (мск), источник: РИА Новости

Старший сын Трампа разводится с женой, сообщили СМИ

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Сын президента США Дональд Трамп-младший разводится со своей супругой, сообщает издание Page Six.

Источник: AP 2018

Сообщается, что 40-летняя Ванесса Трамп подала заявление в суд в Манхэттене в четверг. По данным издания, речь идет о разводе по обоюдному согласию, что делает маловероятным юридическую борьбу за опеку над пятью детьми пары или в отношении имущества.

Трамп-младший женился на модели Ванессе Хейдон в ноябре 2005 года.

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