Старший сын Трампа разводится с женой, сообщили СМИ

Сообщается, что 40-летняя Ванесса Трамп подала заявление в суд в Манхэттене в четверг. По данным издания, речь идет о разводе по обоюдному согласию, что делает маловероятным юридическую борьбу за опеку над пятью детьми пары или в отношении имущества.