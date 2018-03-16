Старший сын Трампа разводится с женой, сообщили СМИ
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Сын президента США Дональд
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Сын президента США Дональд
Сообщается, что 40-летняя Ванесса Трамп подала заявление в суд в Манхэттене в четверг. По данным издания, речь идет о разводе по обоюдному согласию, что делает маловероятным юридическую борьбу за опеку над пятью детьми пары или в отношении имущества.
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