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02:34 (мск), источник: РИА Новости

В молоке утконосов нашли уникальный белок для борьбы с «супербактериями»

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Австралийские ученые обнаружили в молоке утконосов уникальное вещество, которое может помочь в борьбе с «супербактериями», устойчивыми к антибиотикам, сообщает портал Science Daily.

Источник: Reuters

Антибактериальные свойства молока утконосов были выявлены еще в 2010 году. Теперь в ходе исследований биохимикам удалось синтезировать белок, отвечающий за эту особенность зверька.

Самки утконосов не имеют грудных желез и кормят детенышей молоком, которое выступает через поры на их животе. Таким образом, молоко подвергается дополнительной угрозе со стороны окружающей среды и, видимо, в связи с этим выработало особые виды защиты.

Как выяснилось, антибактериальные свойства молока утконоса связаны с белком, имеющим необычную структуру объемных 3D-колец. В связи с этим ученые назвали новый тип вещества «Ширли Темпл» — в честь голливудской девочки-актрисы 1930-годов, известной своими «кудряшками».

Специалисты из Организация по научным и производственным исследованиям Австралии (CSIRO), Национального исследовательского агентства Австралии и Университета Дикина рассчитывают, что дальнейшие исследования позволят использовать молоко утконосов или их аналоги для создания препаратов против так называемых супербактерий — микроорганизмов, выработавших устойчивость к антибиотикам.

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