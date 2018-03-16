В молоке утконосов нашли уникальный белок для борьбы с «супербактериями»

Антибактериальные свойства молока утконосов были выявлены еще в 2010 году. Теперь в ходе исследований биохимикам удалось синтезировать белок, отвечающий за эту особенность зверька.
Самки утконосов не имеют грудных желез и кормят детенышей молоком, которое выступает через поры на их животе. Таким образом, молоко подвергается дополнительной угрозе со стороны окружающей среды и, видимо, в связи с этим выработало особые виды защиты.
Как выяснилось, антибактериальные свойства молока утконоса связаны с белком, имеющим необычную структуру объемных 3D-колец. В связи с этим ученые назвали новый тип вещества «Ширли Темпл» — в честь голливудской девочки-актрисы 1930-годов, известной своими «кудряшками».
Специалисты из Организация по научным и производственным исследованиям Австралии (CSIRO), Национального исследовательского агентства Австралии и Университета Дикина рассчитывают, что дальнейшие исследования позволят использовать молоко утконосов или их аналоги для создания препаратов против так называемых супербактерий — микроорганизмов, выработавших устойчивость к антибиотикам.
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