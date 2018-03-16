Во Владивостоке продолжается подготовка к «Тотальному диктанту»

14 апреля во Владивостоке состоится международная образовательная акция «Тотальный диктант», призванная привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма. Чтобы итогом проекта стало как можно больше пятерок, организаторы диктанта приглашают горожан на бесплатные подготовительные курсы. Занятия организованы на четырех площадках в различных районах краевого центра, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Материалы для курсов как теоретические, так и практические разработал экспертный совет Тотального диктанта. Ведут занятия преподаватели и магистры кафедры русского языка ДВФУ и ВГУЭС. В течение полутора часа слушатели изучают и вспоминают по одному ключевому орфографическому и пунктуационному правилу, выполняют несколько упражнений, пишут мини-диктант. Завершается урок разбором диктанта.

«Занятия ведут филологи. Стать слушателем курсов может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов, сообщают организаторы. При себе участнику занятия необходимо иметь только документ, удостоверяющий личность».

Подготовительные курсы в приморской столице проходят:

в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55) по понедельникам с 19:00;в офисе Российского союза молодежи (ул. Светланская, 59) по средам с 18:30; во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса (ул. Гоголя, 41) по пятницам с 18:30 в аудитории 1333; в Дальневосточном федеральном университете на о. Русский по субботам с 15:10 в аудитории D738.

Добровольный бесплатный диктант для всех желающих 14 апреля пройдет одновременно в десятках городов России и мира с поправкой на часовые пояса. Во всех городах участники пишут один и тот же текст или разные части одного и того же текста. Мероприятие проходит по одному и тому же централизованно разработанному сценарию, а проверочные комиссии руководствуются одними и теми же, заранее разработанными критериями при проверке и оценке работ. Уникальные тексты для диктовки создают известные писатели. В 2018 году это Гузель Яхина автор романа «Зулейха открывает глаза», лауреат премии «Большая книга».

Предстоящий Тотальный диктант станет уже 15-м по счету. Как сообщили организаторы, в этот раз число его участников приблизится к четверти миллиона во всем мире.