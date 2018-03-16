Во Владивостоке продолжается подготовка к «Тотальному диктанту»
Добровольный бесплатный диктант для всех желающих пройдет 14 апреля.
Добровольный бесплатный диктант для всех желающих пройдет 14 апреля.
14 апреля во Владивостоке состоится международная образовательная акция «Тотальный диктант», призванная привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма. Чтобы итогом проекта стало как можно больше пятерок, организаторы диктанта приглашают горожан на бесплатные подготовительные курсы. Занятия организованы на четырех площадках в различных районах краевого центра, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
«Занятия ведут филологи. Стать слушателем курсов может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов, сообщают организаторы. При себе участнику занятия необходимо иметь только документ, удостоверяющий личность».
Подготовительные курсы в приморской столице проходят:
в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55) по понедельникам с 19:00;в офисе Российского союза молодежи (ул. Светланская, 59) по средам с 18:30; во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса (ул. Гоголя, 41) по пятницам с 18:30 в аудитории 1333; в Дальневосточном федеральном университете на о. Русский по субботам с 15:10 в аудитории D738.
Предстоящий Тотальный диктант станет уже 15-м по счету. Как сообщили организаторы, в этот раз число его участников приблизится к четверти миллиона во всем мире.
С каждым годом в популярной образовательной акции участвует все большее число жителей Владивостока. В прошлом году в приморской столице желающих проверить свои знания по русскому языку оказалось свыше полутора тысяч. В 2018 году Владивосток стал столицей Тотального диктанта, поэтому планируется, что в акции примут участие около 3 тысяч человек.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.