Хабаровчанам предлагают испечь булочки для инвалидов и бездомных

«Акция приурочена ко дню памяти 40 мучеников Севастийских — воспоминанию событий, произошедших в первые века христианства, когда сорок молодых воинов добровольно пошли на смерть за веру Христову, отказавшись участвовать в языческих жертвоприношениях», — рассказали в епархии.

Принять участие в акции могут все желающие. Булочки нужно принести в храм — после утреннего богослужения их раздадут подопечным богадельни и реабилитационного центра для инвалидов, а также приюта для бездомных.