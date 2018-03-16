Хабаровчанам предлагают испечь булочки для инвалидов и бездомных
Акцию «Елизаветинские жаворонушки» устроят в Хабаровске с 18 по 20 марта. Мероприятие проводит храм святой преподобномученицы Елизаветы. Горожанам предлагают испечь постные булочки в виде птиц — «жаворонков», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
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