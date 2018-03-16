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03:26 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчанам предлагают испечь булочки для инвалидов и бездомных

Акцию «Елизаветинские жаворонушки» устроят в Хабаровске с 18 по 20 марта. Мероприятие проводит храм святой преподобномученицы Елизаветы. Горожанам предлагают испечь постные булочки в виде птиц — «жаворонков», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Хабаровской епархии.

«Акция приурочена ко дню памяти 40 мучеников Севастийских — воспоминанию событий, произошедших в первые века христианства, когда сорок молодых воинов добровольно пошли на смерть за веру Христову, отказавшись участвовать в языческих жертвоприношениях», — рассказали в епархии.

Принять участие в акции могут все желающие. Булочки нужно принести в храм — после утреннего богослужения их раздадут подопечным богадельни и реабилитационного центра для инвалидов, а также приюта для бездомных.

Булочки примут по адресу: улица Воронежская, 49 А.

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