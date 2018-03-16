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03:29 (мск), источник: Восток Медиа

«Роснефть» поможет модернизировать Комсомольский НПЗ

В дальневосточной столице с рабочей поездкой побывал глава компании «Роснефть» Игорь Сечин. Встречу с ним провёл губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Стороны обсудили вопросы развития предприятий компании, расположенных на территории региона и подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве.

«Благодарю вас за приезд в Хабаровский край, он имеет огромное значение. У нас в регионе находятся предприятия нефтепереработки, которые решают важные экономические и социальные задачи. Сегодня “Роснефть” реализует крупный инвестпроект по модернизации Комсомольского нефтеперерабатывающего завода. Для нас он очень важен. Хочу поблагодарить вас за сотрудничество», — отметил Вячеслав Шпорт.

По словам Игоря Сечина, специалисты компании уже посетили Комсомольский нефтеперерабатывающий завод, где провели совещание по модернизации предприятия. На заводе приступают к выпуску топлива стандарта «Евро-5». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, оно пойдёт в первую очередь на удовлетворение потребностей Хабаровского края.

«Мы реализуем различные проекты. В частности предлагаю совместно поработать над развитием сети заправок в крае. Видим здесь хорошие перспективы. И хочу в свою очередь тоже поблагодарить вас за помощь, которую власти оказывают компании», — заявил Игорь Сечин.

Вячеслав Шпорт и Игорь Сечин подписали дополнительное соглашение по расширению возможностей участия предприятий региона в закупочных процедурах компании «Роснефть». Сейчас в тендерах задействовано 41 предприятие края. Только за последние три года они поставили компании продукции и услуг на сумму свыше двух миллиардов рублей. Как отметил Игорь Сечин, в перспективе количество совместных сделок может быть увеличено.

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