«Роснефть» поможет модернизировать Комсомольский НПЗ

«Благодарю вас за приезд в Хабаровский край, он имеет огромное значение. У нас в регионе находятся предприятия нефтепереработки, которые решают важные экономические и социальные задачи. Сегодня “Роснефть” реализует крупный инвестпроект по модернизации Комсомольского нефтеперерабатывающего завода. Для нас он очень важен. Хочу поблагодарить вас за сотрудничество», — отметил Вячеслав Шпорт.

По словам Игоря Сечина, специалисты компании уже посетили Комсомольский нефтеперерабатывающий завод, где провели совещание по модернизации предприятия. На заводе приступают к выпуску топлива стандарта «Евро-5». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, оно пойдёт в первую очередь на удовлетворение потребностей Хабаровского края.

«Мы реализуем различные проекты. В частности предлагаю совместно поработать над развитием сети заправок в крае. Видим здесь хорошие перспективы. И хочу в свою очередь тоже поблагодарить вас за помощь, которую власти оказывают компании», — заявил Игорь Сечин.