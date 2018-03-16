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03:33 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Лучших тхэквондистов края ждут в Нальчике и на Кубке Кремля

На турнире в Хабаровске разыгрывались путевки на всероссийские соревнования.

В течение двух дней тхэквондисты Хабаровского края боролись за путевки на первенство России в Нальчик. В итоге наибольшее количество медалей завоевали спортсмены хабаровского клуба «Турон», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Соревнования проходили в дисциплине керуги (поединки) в категориях 12−14 лет и 15−17 лет. В числе участников — спортсмены, которые входят в восьмерку сильнейших на первенстве России, победители и призеры международных соревнования в Китае.

— Те ребята, на кого мы рассчитывали, себя и проявили. Это Анастасия Бандорина, Алла Киселева, Наталья Самойлова, Ксения Филиппова. Также отмечу Григория Чуйкина из Хабаровского района, — рассказал Икромхон Яхябоев, главный судья соревнований, президент федерации тхэквондо ВТФ Хабаровского края. Во второй день соревнований состоялся фестиваль для спортсменов 10−11 лет. Для них это была заключительная репетиция перед серией всероссийских соревнований. 22 марта они отправятся в Одинцово на турнир «Ника», а далее в Рязань на Кубок Рязанского Кремля.

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