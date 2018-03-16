Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посольство РФ в Лондоне пошутило на тему высылки 23 дипломатов
5 новых способов обезболивания
Яна Рудковская готовится вновь стать матерью
Лавров упал на сцене форума (видео)
Вышедший из комы Алексей Янин возвращается к нормальной жизни
Десантный корабль ВМС США вошел в акваторию Черного моря Главная цель морпехов — отработать высадку на черноморское побережье и принять участие в учениях
Родственники Скрипаля назвали свою версию отравления
Китай отреагировал на обвинение Мэй в адрес России
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Эксперт сказал, что ждет корабли США при встрече с «Кинжалом» РФ
США после слов Путина сказали о защите через силу
Николай Басков показал, как выглядит его мама
Вышедший из комы Алексей Янин возвращается к нормальной жизни
Любовь полнит
Как живут люди с болезнью Стивена Хокинга в России
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
20Умер народный артист Олег Табаков
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
03:39 (мск), источник: ДЕЙТА

Эксперимент в аэропорту Владивостока: подробности

Товары из интернет-магазинов стоимостью свыше 900 тысяч рублей оформил таможенный пост Аэропорт Владивосток с начала 2018 года, сообщили DEITA. RU в ДВТУ.

Источник: ДЕЙТА

Для упрощения их оформления используется Единая автоматизированная система. Эксперимент упрощает оформление экспресс-грузов за счет использования реестра данных и подачи сведений в электронном виде.

На время эксперимента у экспресс-перевозчиков появилась возможность подать один сводный реестр на несколько товарных партий, предназначенных физическим лицам, а так же использовать в качестве пассажирской таможенной декларации документы, содержащие необходимые для выпуска товаров сведения. При таможенном декларировании товаров необходимо также указывать ссылки на интернет-страницы магазинов, где товары были приобретены.

Новый порядок действует в отношении любых товаров для личного пользования, кроме наличных денег, товаров, освобожденных от уплаты таможенных платежей, неделимых товаров, транспортных средств.

Михаил Грач.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Последние новости об упавшем с неба золоте Якутии
С воскресенья водители обязаны иметь при себе это
Футболисты ЦСКА вышли в четвертьфинал Лиги Европы
Telegraph: яд для Скрипаля был помещен в чемодан его дочери
Поцелуй Кэти Перри стал поводом для скандала
Найдены делающие людей трансгендерами причины
Собчак и Гудков объявили о создании Партии перемен
Вашингтон задумался над новыми санкциями против России
СМИ: старший сын Трампа разводится с женой
Спорт
Футболисты ЦСКА узнают соперника по четвертьфиналу Лиги Европы Жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов и Лиги Европы по футболу состоятся в пятницу в швейцарском Ньоне
Авто
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал, что во время службы на территории Германской Демократической Республики ему и Владимиру Путину был выделен один автомобиль на двоих
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Безруков, Путин, Машков: сотни людей простились с Табаковым На траурном мероприятии собрались многие поклонники таланта легендарного артиста — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Необычные тренировки, которые предпочитают Сталлоне, Альба, Гагарина и другие звезды Селебрити обычно быстрее всех начинают тестировать новинки из области фитнеса, а потом уже это «уходит в народ»
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь