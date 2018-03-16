Эксперимент в аэропорту Владивостока: подробности
Товары из
Товары из
Для упрощения их оформления используется Единая автоматизированная система. Эксперимент упрощает оформление
На время эксперимента у
Новый порядок действует в отношении любых товаров для личного пользования, кроме наличных денег, товаров, освобожденных от уплаты таможенных платежей, неделимых товаров, транспортных средств.
Михаил Грач.
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