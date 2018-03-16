Эксперимент в аэропорту Владивостока: подробности

Для упрощения их оформления используется Единая автоматизированная система. Эксперимент упрощает оформление экспресс-грузов за счет использования реестра данных и подачи сведений в электронном виде.

На время эксперимента у экспресс-перевозчиков появилась возможность подать один сводный реестр на несколько товарных партий, предназначенных физическим лицам, а так же использовать в качестве пассажирской таможенной декларации документы, содержащие необходимые для выпуска товаров сведения. При таможенном декларировании товаров необходимо также указывать ссылки на интернет-страницы магазинов, где товары были приобретены.