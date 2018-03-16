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03:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Найдены делающие людей трансгендерами причины

Ученые из бразильской Медицинской школы Университета Сан-Паулу обнаружили, что мозг трансгендеров отличается от женского и мужского мозга размером островковой доли. Эта часть мозга отвечает не только за эмоции, но и за то, как человек воспринимает свое тело.

Источник: AP 2018

Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

При помощи магнитно-резонансной томографии был осуществлен структурный анализ мозга 80 человек в возрасте от 18 до 49 лет. В эксперименте участвовало 20 трансгендерных женщин (мужской пол при рождении), которые не прибегали к гормональной терапии, и 20 трансгендерных женщин, принимавших гормоны не меньше года. Еще добровольцами стали обычные 20 мужчин и 20 женщин.

Островковая доля мозга у трансгендеров оказалась большего объема, чем у обычных мужчин, но меньше, чем у обычных женщин. Ученые убеждены, что нашли физиологические отличия мозга трансгендеров. Они могут закладываться еще в период внутриутробного развития. Таким образом, по мнению авторов исследования, трансгендерность нельзя считать сугубо социокультурным феноменом.

В 2016 году ученые установили, что просветительские беседы могут существенно изменить отношение людей к трансгендерам в лучшую сторону.

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