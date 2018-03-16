Найдены делающие людей трансгендерами причины
Ученые из бразильской Медицинской школы Университета
Ученые из бразильской Медицинской школы Университета
Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.
При помощи
Островковая доля мозга у трансгендеров оказалась большего объема, чем у обычных мужчин, но меньше, чем у обычных женщин. Ученые убеждены, что нашли физиологические отличия мозга трансгендеров. Они могут закладываться еще в период внутриутробного развития. Таким образом, по мнению авторов исследования, трансгендерность нельзя считать сугубо социокультурным феноменом.
В 2016 году ученые установили, что просветительские беседы могут существенно изменить отношение людей к трансгендерам в лучшую сторону.
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