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03:41 (мск), источник: Восток Медиа

В Приморье потеплеет до +10 градусов

Синоптики рассказали, чего ждать от весны в ближайшее время.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 36% 753 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Восток Медиа

Синоптики рассказали, что в ближайшие дни неожиданных погодных сюрпризов в регионе не предвидится. Однако долгожданное потепление всё-таки придёт на предстоящих выходных, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным портала «Примпогода», сегодня, 16 марта, на юге дальневосточного региона погоду будет определять обширный антициклон с центром над северо-восточным Китаем. На Приморский край распространится его гребень. На дорогах сохраняется снежный накат и гололедица. На край продолжит поступать холодная воздушная масса — в регионе уже заметно похолодало. Днём 16 марта погода будет без осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. В ясный, солнечный день воздух прогреется от -5 до +1, на севере до -8 градусов.

Во Владивостоке сегодня существенных осадков не ожидается. На дорогах гололедица. При сильном северном ветре воздух в течение дня прогреется до −2… −5 градусов.

В выходные дни в Приморском крае будет хозяйничать антициклон. При этом особенных погодных сюрпризов не ожидается, обойдётся даже без осадков. В субботу, 17 марта, погоду будет определять обширный антициклон, смещающийся с континента на акваторию Японского моря. Ночь на субботу будет морозной. В антициклональном поле воздух выхолодится до −12… −19, в горных районах до −27, на южном побережье −6… −11 градусов.

Днём с Амурской области на Хабаровский край сместится циклон. Приморье окажется в тёплом секторе этого циклона. Ветер сменит направление с северного на южное. На край начнёт поступать более тёплый воздух. Потеплеет. Температура воздуха станет выше, чем в предыдущий день. Столбики термометров поднимутся до +1… +10. Только на северо-востоке температура будет ниже нуля.

В воскресенье, 18 марта, над Приморьем будут смещаться малоактивные фронтальные разделы хабаровского циклона. Существенных осадков они не вызовут, но повлияют на температурный фон. Ночь станет на 8−12 градусов теплее, а день прохладнее на 1−3 градуса, чем в субботу.

Во Владивостоке в выходные дни погода обойдется без осадков. В ночь на субботу температура воздуха составит −7… −9 градусов. Днём воздух прогреется до +2… +5. В воскресенье в ночные часы температура 0… -3. Днём ветер с южного перейдёт к северному, вечером усилится. Максимальная температура останется на уровне субботы.

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