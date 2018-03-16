В Приморье потеплеет до +10 градусов
Синоптики рассказали, чего ждать от весны в ближайшее время.
Синоптики рассказали, чего ждать от весны в ближайшее время.
Синоптики рассказали, что в ближайшие дни неожиданных погодных сюрпризов в регионе не предвидится. Однако долгожданное потепление
По данным портала «Примпогода», сегодня, 16 марта, на юге дальневосточного региона погоду будет определять обширный антициклон с центром над
Во Владивостоке сегодня существенных осадков не ожидается. На дорогах гололедица. При сильном северном ветре воздух в течение дня прогреется до −2… −5 градусов.
Днём с Амурской области на Хабаровский край сместится циклон. Приморье окажется в тёплом секторе этого циклона. Ветер сменит направление с северного на южное. На край начнёт поступать более тёплый воздух. Потеплеет. Температура воздуха станет выше, чем в предыдущий день. Столбики термометров поднимутся до +1… +10. Только на
В воскресенье, 18 марта, над Приморьем будут смещаться малоактивные фронтальные разделы хабаровского циклона. Существенных осадков они не вызовут, но повлияют на температурный фон. Ночь станет на 8−12 градусов теплее, а день прохладнее на 1−3 градуса, чем в субботу.
Во Владивостоке в выходные дни погода обойдется без осадков. В ночь на субботу температура воздуха составит −7… −9 градусов. Днём воздух прогреется до +2… +5. В воскресенье в ночные часы температура 0… -3. Днём ветер с южного перейдёт к северному, вечером усилится. Максимальная температура останется на уровне субботы.
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