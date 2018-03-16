В Приморье потеплеет до +10 градусов

Источник: Восток Медиа

Синоптики рассказали, что в ближайшие дни неожиданных погодных сюрпризов в регионе не предвидится. Однако долгожданное потепление всё-таки придёт на предстоящих выходных, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным портала «Примпогода», сегодня, 16 марта, на юге дальневосточного региона погоду будет определять обширный антициклон с центром над северо-восточным Китаем. На Приморский край распространится его гребень. На дорогах сохраняется снежный накат и гололедица. На край продолжит поступать холодная воздушная масса — в регионе уже заметно похолодало. Днём 16 марта погода будет без осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. В ясный, солнечный день воздух прогреется от -5 до +1, на севере до -8 градусов.

Во Владивостоке сегодня существенных осадков не ожидается. На дорогах гололедица. При сильном северном ветре воздух в течение дня прогреется до −2… −5 градусов.

В выходные дни в Приморском крае будет хозяйничать антициклон. При этом особенных погодных сюрпризов не ожидается, обойдётся даже без осадков. В субботу, 17 марта, погоду будет определять обширный антициклон, смещающийся с континента на акваторию Японского моря. Ночь на субботу будет морозной. В антициклональном поле воздух выхолодится до −12… −19, в горных районах до −27, на южном побережье −6… −11 градусов.

Днём с Амурской области на Хабаровский край сместится циклон. Приморье окажется в тёплом секторе этого циклона. Ветер сменит направление с северного на южное. На край начнёт поступать более тёплый воздух. Потеплеет. Температура воздуха станет выше, чем в предыдущий день. Столбики термометров поднимутся до +1… +10. Только на северо-востоке температура будет ниже нуля.

В воскресенье, 18 марта, над Приморьем будут смещаться малоактивные фронтальные разделы хабаровского циклона. Существенных осадков они не вызовут, но повлияют на температурный фон. Ночь станет на 8−12 градусов теплее, а день прохладнее на 1−3 градуса, чем в субботу.