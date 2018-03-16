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09:40 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму финская делегация не смогла снять наличные

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости, Виктор Лященко. Финская делегация столкнулась в Крыму с проблемой снятия наличных со своих банковских карт из-за санкционной политики, сообщила РИА Новости глава делегации, председатель русско-финской ассоциации дружбы, правозащитник Дарья Скиппари-Смирнова.

Источник: РИА "Новости"

«Мы против санкций. Из-за них мы даже не могли снять в Крыму деньги из наших банковских карточек. Это была большая проблема. Хорошо, что мы нашли выход», — сказала Скиппари-Смирнова.

Правозащитник отметила, что, несмотря на то, что большинство в Финляндии считают, что произошла аннексия Крыма, она придерживается иной точки зрения.

«Я считаю, что Крым — российский и всегда был частью России. Хрущев принял незаконное решение о передаче Крымской области в состав Украины, не посоветовавшись. Люди сначала оказались в другой республике, а затем — другой стране», — подчеркнула собеседница агентства.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Страны ЕС сначала одобрили индивидуальные санкции против физических лиц, затем были предприняты секторальные ограничительные меры, которые затрагивают целые отрасли экономики. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

В последнее время в ряде стран ЕС все громче звучат голоса политиков и предпринимателей, предлагающих отменить санкций в отношении РФ.

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