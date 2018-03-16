К акции «Здоровая улыбка» смогут присоединиться жители Хабаровска

В 10:45 все желающие соберутся в парке «Северный» у входа в храм Серафима Саровского. Прогулка начнется с флешмоба и оздоровительной зарядки. Хабаровчанам расскажут о правилах гигиены полости рта и профилактике стоматологических заболеваний.

Ожидается, что на прогулку с врачом выйдут более 60 человек, всего же с начала нынешнего сезона к акции присоединились около 400 хабаровчан. С графиком всех мероприятий можно ознакомиться на сайте здоровыйхабаровск.рф, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии.