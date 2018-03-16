К акции «Здоровая улыбка» смогут присоединиться жители Хабаровска
В субботу, 17 марта, для хабаровчан проведут акцию «Здоровая улыбка». Она станет частью мероприятия «Шаги здоровья».
В субботу, 17 марта, для хабаровчан проведут акцию «Здоровая улыбка». Она станет частью мероприятия «Шаги здоровья».
В 10:45 все желающие соберутся в парке «Северный» у входа в храм Серафима Саровского. Прогулка начнется с флешмоба и оздоровительной зарядки. Хабаровчанам расскажут о правилах гигиены полости рта и профилактике стоматологических заболеваний.
Ожидается, что на прогулку с врачом выйдут более 60 человек, всего же с начала нынешнего сезона к акции присоединились около 400 хабаровчан. С графиком всех мероприятий можно ознакомиться на сайте здоровыйхабаровск.рф, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
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