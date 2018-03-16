По одной из центральных улиц Владивостока перекроют движение

Источник: РИА "Новости"

В приморской столице митинг в честь четвёртой годовщины воссоединения России с Крымом временно ограничит движение на Корабельной Набережной 18 марта. По информации пресс-службы краевой администрации, само мероприятие пройдёт с 16:00 до 17:00 у мемориала «Боевая слава ТОФ», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Движение для автотранспорта на набережной перекроют с 15:30 до 8 вечера от дома № 1а и до пересечения со Светланским переулком, в целях безопасности участников и гостей митинга-концерта. Объезд возможен по улицам Семёновская, Алеутская, Светланская и Пушкинская.

К слову, на мероприятие приглашаются все желающие. В программе запланированы выступления и творческих коллективов края и руководителей общественных организаций. Традиционно гостями праздничного события станут военные, студенты, ветераны, спортсмены, представители диаспор и общественных объединений.