По одной из центральных улиц Владивостока перекроют движение
Автомобилистам приморской столицы придётся постоять в пробках.
Автомобилистам приморской столицы придётся постоять в пробках.
В приморской столице митинг в честь четвёртой годовщины воссоединения России с Крымом временно ограничит движение на Корабельной Набережной 18 марта. По информации
Движение для автотранспорта на набережной перекроют с 15:30 до 8 вечера от дома № 1а и до пересечения со Светланским переулком, в целях безопасности участников и гостей
К слову, на мероприятие приглашаются все желающие. В программе запланированы выступления и творческих коллективов края и руководителей общественных организаций. Традиционно гостями праздничного события станут военные, студенты, ветераны, спортсмены, представители диаспор и общественных объединений.
К слову, «Крымские митинги» во Владивостоке проходят регулярно. В прошлом году около 17,5 тысячи человек отметили третью годовщину присоединения Крыма и Севастополя к России.
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