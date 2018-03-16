Один из старейших жителей Владивостока отметил 104-летний день рождения

Один из старейших жителей Владивостока 15 марта отметил 104-летний день рождения. Ветеран войны, моряк и поэт Ефим Гольдберг уже выпустил несколько авторских книг, а сейчас задумывается о написании мемуаров. Рассказать есть о чем: окончание Великой Отечественной Ефим Гольдберг встретил в Берлине, мирную жизнь он посвятил морским странствиям. Поздравить ветерана приехал депутат Госдумы Владимир Новиков.