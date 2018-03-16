Один из старейших жителей Владивостока отметил 104-летний день рождения
Один из старейших жителей Владивостока 15 марта отметил 104-летний день рождения. Ветеран войны, моряк и поэт Ефим Гольдберг уже выпустил несколько авторских книг, а сейчас задумывается о написании мемуаров.
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