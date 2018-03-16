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04:56 (мск), источник: РИА Новости

Во Владивостоке пройдет седьмая конференция АТЭС по образованию

Седьмая Международная конференция форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) по образованию пройдет в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) во Владивостоке в сентябре 2018 года, сообщает вуз. Такое решение принято на заседании рабочей группы по развитию человеческих ресурсов АТЭС, которое состоялось в Папуа — Новой Гвинее.

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 16 мар — РИА Новости. Седьмая Международная конференция форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) по образованию пройдет в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) во Владивостоке в сентябре 2018 года, сообщает вуз.

Такое решение принято на заседании рабочей группы по развитию человеческих ресурсов АТЭС, которое состоялось в Папуа — Новой Гвинее.

«Рабочая группа рассмотрела предложение России провести конференцию АТЭС по образованию в ДВФУ и внесла мероприятие в официальный график событий форума на 2018 год. Нашу инициативу активно поддержали Китай, Индонезия и Таиланд. В этом году международную конференцию решено посвятить вызовам, которые стоят перед высшим образованием в странах АТР в цифровую эпоху», — сказал заместитель проректора по международным отношениям ДВФУ Евгений Власов, который представил Россию на заседании группы.

В конференции примут участие официальные делегации министерств образования более 15 стран, ректоры вузов-участников Ассоциации ведущих университетов АТР (APRU), преподаватели, ученые и эксперты. Среди тем — промышленная революция, цифровизация высшего образования, образовательная дипломатия, научное сотрудничество.

Рекомендации и предложения по результатам конференции представят на итоговом саммите АТЭС в ноябре 2018 года в Папуа — Новой Гвинее с участием лидеров стран.

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