Во Владивостоке пройдет седьмая конференция АТЭС по образованию

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 16 мар — РИА Новости. Седьмая Международная конференция форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) по образованию пройдет в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) во Владивостоке в сентябре 2018 года, сообщает вуз.

Такое решение принято на заседании рабочей группы по развитию человеческих ресурсов АТЭС, которое состоялось в Папуа — Новой Гвинее.

«Рабочая группа рассмотрела предложение России провести конференцию АТЭС по образованию в ДВФУ и внесла мероприятие в официальный график событий форума на 2018 год. Нашу инициативу активно поддержали Китай, Индонезия и Таиланд. В этом году международную конференцию решено посвятить вызовам, которые стоят перед высшим образованием в странах АТР в цифровую эпоху», — сказал заместитель проректора по международным отношениям ДВФУ Евгений Власов, который представил Россию на заседании группы.

В конференции примут участие официальные делегации министерств образования более 15 стран, ректоры вузов-участников Ассоциации ведущих университетов АТР (APRU), преподаватели, ученые и эксперты. Среди тем — промышленная революция, цифровизация высшего образования, образовательная дипломатия, научное сотрудничество.