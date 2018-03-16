Во Владивостоке пройдет седьмая конференция АТЭС по образованию
Седьмая Международная конференция форума
Седьмая Международная конференция форума
ВЛАДИВОСТОК, 16 мар — РИА Новости. Седьмая Международная конференция форума
«Рабочая группа рассмотрела предложение России провести конференцию АТЭС по образованию в ДВФУ и внесла мероприятие в официальный график событий форума на 2018 год. Нашу инициативу активно поддержали Китай, Индонезия и Таиланд. В этом году международную конференцию решено посвятить вызовам, которые стоят перед высшим образованием в странах АТР в цифровую эпоху», — сказал заместитель проректора по международным отношениям ДВФУ Евгений Власов, который представил Россию на заседании группы.
В конференции примут участие официальные делегации министерств образования более 15 стран, ректоры
Рекомендации и предложения по результатам конференции представят на итоговом саммите АТЭС в ноябре 2018 года в Папуа — Новой Гвинее с участием лидеров стран.
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