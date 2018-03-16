Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Катастрофа MH17: Boeing нацеливали на «борт» Путина - СМИ
Ловушка арбитража: РФ поставила Украину перед «газовой дилеммой»
Ляйсан Утяшева опубликовала трогательное фото Павла Воли с сыном
Лавров упал на сцене форума (видео)
Дочь Риз Уизерспун дружит с внуком Пола Маккартни
Знаменитый археолог подделывал свои «открытия»Джеймс Меллаарт известен тем, что открыл поселение, которому 9000 лет
Ткнули Мэй в ее законы: Сеть поддержала Париж, вступившийся за РФ
Лавров: Британии придется ответить за обман
«Когда начнут летать ракеты, будет поздно»: в США о ссоре с РФ
Глава финской делегации высказался о жизни в Крыму
Британия отреагировала на ответные меры России
Российский дрон уничтожит авианосную группировку
СМИ: Венсан Кассель обручился с 20-летней моделью
«Железная леди»: Полина Гагарина примерила деловой костюм
Что сделает с вами коварный грипп этой весной
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Кирпичная стена в квартире: 11 аргументов за и против
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
12«Мы будто в тюрьме»
09:42 (мск), источник: РИА Новости

Во Владивостоке овчарка взяла «на воспитание» котенка леопарда

ВЛАДИВОСТОК, 16 мар — РИА Новости. Среднеазиатская овчарка в зоопарке во Владивостоке взяла «на воспитание» котенка леопарда, сообщает пресс-служба зоопарка «Садгород».

Осенью 2017 года сообщалось, что владельцы зоопарка купили щенка среднеазиатской овчарки, чтобы составить компанию двухмесячной львице по имени Астра, которая тогда стала новым обитателем зоопарка «Садгород». Звери подружились.

«Среднеазиатская овчарка Эльза, которая прославилась дружбой с львицей Астрой, взяла на воспитание маленького леопарда… Несмотря на свои размеры и ощущая свою силу, очень аккуратно и бережно выгуливает леопардессу Милашу», — говорится в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Леопард Милаша рождена в зоопарке «Садгород» от пары леопардов Влада и Алены, выкормлена золотистым ретривером Тэсси. Милаше сейчас 5 месяцев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас овчарка и львица Астра вместе живут в одном вольере, играют и едят. Кошка даже может выгнать Эльзу из будки, сообщает зоопарк.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Большое британское наказание России: почему мир в изумлении
Путин рассказал, почему помог уехать Собчаку из России
Россия расширит «черный список» в ответ на новые санкции США
СМИ: дочь Скрипаля привезла отравляющее вещество из Москвы
Стало известно количество опасной для здоровья рыбы на прилавках
Россияне потеряли 55 млрд рублей при смене пенсионных фондов
Найдены делающие людей трансгендерами причины
Массовые беспорядки произошли в Мадриде после гибели торговца
Спорт
Победа над «Лионом» позволила ЦСКА выйти четвертьфинал ЛЕ ЦСКА — единственный российский клуб, который продолжает участие в Лиге Европы
Авто
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал, что во время службы на территории Германской Демократической Республики ему и Владимиру Путину был выделен один автомобиль на двоих
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Безруков, Путин, Машков: сотни людей простились с Табаковым На траурном мероприятии собрались многие поклонники таланта легендарного артиста — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
В Москве отказались от льготной ипотеки по реновации
Леди
7 звезд, которых мы быстро узнаем без одежды Многие звезды выбирают откровенные наряды, причем не только на сцене, но и в жизни
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь