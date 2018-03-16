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05:34 (мск), источник: Baikal-info.ru

Школу на 600 учеников начнут строить в микрорайоне Лесном в Иркутске

Строительство новой школы на 600 мест в мкр-не Лесном начнётся в 2018 году в Иркутске.

Источник: Reuters

Об этом 15 марта 2018 года сообщает пресс-служба администрации города. В этом году планируется также провести капитальный ремонт в школах № 8 и № 9, в бассейне в школе № 3. Новая спортивная площадка появится в лицее № 2, в школе № 65 отремонтируют старый корт и обустроят новую спортивную площадку, продолжится строительство детского сада на ул. Зимней. Планируется также разработать проектно-сметную документацию для проведения капитального ремонта детского сада № 101, стадиона школы № 73 и строительства спортивных модулей в школах № 8 и 9.

Напомним, в прошлом году в Правобережном округе была введена в эксплуатацию новая начальная школа № 66 на 250 мест. В 23 учреждениях дошкольного, семи учреждениях общего и четырех учреждениях дополнительного образования Правобережного округа были проведены ремонтные работы. В частности, капитальный ремонт здания лицея № 2, лицея-интерната № 1, дворца детского творчества, а также детского сада «Берегиня». Ремонтные работы различного плана в образовательных учреждениях Правобережного округа на сумму более 153 миллиона рублей были проведены в детских садах № 12, 68, 80, 94, 118, 172, а также в школах № 1 и 50.

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