Задержанный в новосибирском аэропорту рейс в Таиланд вылетел спустя 15 часов
Во время предполетного досмотра была выявлена техническая неисправность.
Во время предполетного досмотра была выявлена техническая неисправность.
Рейс № 2481 из новосибирского «Толмачёво» в Пхукет авиакомпании Nordwind вылетел с 15-часовым опозданием. Произошло это в 03:25, хотя пассажирам обещали, что все проблемы будут устранены к 23:00.
Напомним, 393 пассажира, приехавших утром на регистрацию, не смогли улететь на отдых по расписанию — в 12:05. Дело в том, что во время предполетного досмотра у самолета была выявлена техническая неисправность.
— Сначала на табло стали менять время вылета: откладывали его постоянно на полчаса. Потом к нам вышел представитель авиакомпанию, нам дали холодную воду, — рассказала «Комсомольской правде» одна из пассажирок Юлия.
Почти все пассажиры решили подавать претензии и требовать возместить стоимость пропущенного отдыха.
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