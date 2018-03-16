Задержанный в новосибирском аэропорту рейс в Таиланд вылетел спустя 15 часов

Рейс № 2481 из новосибирского «Толмачёво» в Пхукет авиакомпании Nordwind вылетел с 15-часовым опозданием. Произошло это в 03:25, хотя пассажирам обещали, что все проблемы будут устранены к 23:00.

Напомним, 393 пассажира, приехавших утром на регистрацию, не смогли улететь на отдых по расписанию — в 12:05. Дело в том, что во время предполетного досмотра у самолета была выявлена техническая неисправность.

— Сначала на табло стали менять время вылета: откладывали его постоянно на полчаса. Потом к нам вышел представитель авиакомпанию, нам дали холодную воду, — рассказала «Комсомольской правде» одна из пассажирок Юлия.

Почти все пассажиры решили подавать претензии и требовать возместить стоимость пропущенного отдыха.